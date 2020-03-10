وزير الري: خطة قومية للموارد المائية بـ50 مليار دولار حتى عام 2037

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨ م

وزير الري

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة استثمارية تبلغ 50 مليار دولار. جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الثلاثاء.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير المياه لكل مستخدم سواء الفلاحين أو محطات الكهرباء أو مياه الشرب، إلى جانب مكافحة التلوث في مياه النيل وإزالة 14 مليون طن قمامة سنويا من المجاري المائية.وأشار إلى أن الوزارة تضع من ضمن أولوياتها تنفيذ 92 محطة خلط، وحماية مدن البحر