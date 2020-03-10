الإسماعيلي يفقد هذا الثنائي أمام الرجاء

تحرير:علي الزيني ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م

الإسماعيلي

أكد أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبي في النادي الإسماعيلي، أن باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف، ثنائي الفريق، لن يلحقا بمواجهة الرجاء المغربي، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر مارس الجاري، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس "البطولة العربية"، بسبب الإصابة التي تعرضا لها، خلال لقاء الجونة الذي أقيم مساء أمس الإثنين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتحدث عبد العزيز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "تأكد غياب باهر المحمدي عن مواجهة الرجاء بعد تعرضه لتمزق في أربطة الركبة، ويحتاج اللاعب لفترة من 3 أسابيع إلى شهر للتعافي".

وواصل حديثه قائلا: "فخر الدين بن يوسف لن يلحق بالمباراة بعد تعرضه لشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، مدة غيابه تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات". وتعرض باهر المحمدي للإصابة في بداية مباراة الإسماعيلي أمام الجونة، بعدما تدخل لإنقاذ فرصة هدف، من على خط المرمى، قبل أن يصطدم