رياضة

الإسماعيلي يفقد هذا الثنائي أمام الرجاء

تحرير:علي الزيني ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
أكد أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبي في النادي الإسماعيلي، أن باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف، ثنائي الفريق، لن يلحقا بمواجهة الرجاء المغربي، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر مارس الجاري، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس "البطولة العربية"، بسبب الإصابة التي تعرضا لها، خلال لقاء الجونة الذي أقيم مساء أمس الإثنين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتحدث عبد العزيز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "تأكد غياب باهر المحمدي عن مواجهة الرجاء بعد تعرضه لتمزق في أربطة الركبة، ويحتاج اللاعب لفترة من 3 أسابيع إلى شهر للتعافي".
وواصل حديثه قائلا: "فخر الدين بن يوسف لن يلحق بالمباراة بعد تعرضه لشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، مدة غيابه تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات". وتعرض باهر المحمدي للإصابة في بداية مباراة الإسماعيلي أمام الجونة، بعدما تدخل لإنقاذ فرصة هدف، من على خط المرمى، قبل أن يصطدم
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

تعادل مثير بين المقاولون وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، مواجهة فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن الأهلي المتصدر، في المقابل جاء الطلائع في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، برصيد 17 نقطة. وفشل فريق المقاولون العرب، في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد هزيمتيه أمام إنبي، وبيراميدز، ثم تعادله أمام طلائع الجيش.
مباريات-دوري-القسم-الثاني

المظاليم.. سقوط دمنهور وفوز الأولمبي

شهدت مباريات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني، العديد من المفاجآت، البداية كانت بسقوط فريق دمنهور المتصدر أمام غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ليرفع أبناء المحلة رصيدهم إلى 32 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطة عن دمنهور المتصدر برصيد 33 نقطة. وتعادل دكرنس مع فاركو، بهدفين لمثلهما، ليرفع الأول رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فاركو في الثاني برصيد 32 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غزل المحلة.
حسام- البدري

حسام البدري يصدم ثلاثي الأهلي والزمالك

يستعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، لتوجيه صدمة لثلاثي الأهلي والزمالك، بعدم ضمهم لمعسكر الفراعنة في مارس القادم، حيث يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. وكشف مصدر أن عبد الله جمعة لاعب الزمالك، فرصته ضعيفة جدا في الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن عبد الله جمعة لا يشارك بصفة أساسية وعندما يشارك لا يؤدي بشكل مميز، بجانب المشكلة التي افتعلها مع جمهور الأهلي في لقاء السوبر الأخير.
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الإسماعيلي-الرجاء-المغربي (7)

الجونة يتعادل مع الإسماعيلي وسط قرارات مثيرة من الفار

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الإسماعيلي ونظيره الجونة التى أقيمت مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما جاء الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة. الجونة كاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى بعدما انفرد أحمد ياسر ريان، الذي سدد كرة، أبعدها باهر المحمدي من على خط المرمى قبل أن يصطدم في القائم، وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، لكن مدافع الإسماعيلي، لم يستطع أن يستكمل المباراة، ليشارك إبراهيم أبو اليزيد بدلا منه.
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أزمة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال في طريقها للحل

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أزمة ستاد القاهرة، الخاصة باستضافة مباراتي الأهلي والزمالك، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الوداد والرجاء المغربيين، في طريقها للحل. وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "زرت ستاد القاهرة اليوم، للتفاوض بشأن تأجيل عملية زراعة بذور النجيلة الصيفية، التي كان من المفترض البدء فيها الشهر المقبل، وأرضية ملعب القاهرة من نوع الهجين، ويستخدم لأول مرة في مصر، لذلك يمكنها تحمل إقامة المباراتين".
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تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

تأهل فريقي الأهلي والزمالك، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضرب الأحمر موعدًا مع الوداد المغربي، فيما يلاقي الفارس الأبيض نظيره الرجاء المغربي، وجاء تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين،، بينما تأهل الفارس الأبيض إلى المربع الذهبي بإقصاء الترجي التونسي، على الرغم من خسارته بهدف نظيف، في لقاء الأمس مستفيدًا من فوزه في الاياب بلاثة أهداف لهدف.
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أبو جريشة: الزمالك سبب شهرتي.. وساهمت في انتقال صلاح للمقاولون (حوار)

«هو واحد من نجوم الكرة المصرية الذين كتبوا اسمهم بحروف من ذهب فى تاريخ اللعبة محليا وإفريقيا، ساهم بأهدافه فى حصول الإسماعيلى على أول بطولة إفريقية لكرة القدم يفوز بها ناد مصرى وعربى».. هو الكابتن على أبو جريشة، المُلقب بالهر الساحر أو فاكهة الكرة المصرية، أحد المواهب البارزة فى تاريخ «الدراويش». فى إحدى فيلات التجمع الخامس، يجلس على أبو جريشة، الذى ولد فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1947، وتحدث فى حوار لـ«التحرير» عن البطولة الإفريقية الأولى التى حصل عليها مع الإسماعيلى، مع استرجاع ذكريات الماضى الجميل، كما حكى لنا قصصًا وكواليس تحدث عنها لأول مرة
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