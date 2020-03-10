المظاليم.. سقوط دمنهور وفوز الأولمبي

تحرير:علي الزيني ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥١ م

مباريات دوري القسم الثاني

شهدت مباريات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني، العديد من المفاجآت، البداية كانت بسقوط فريق دمنهور المتصدر أمام غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ليرفع أبناء المحلة رصيدهم إلى 32 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطة عن دمنهور المتصدر برصيد 33 نقطة. وتعادل دكرنس مع فاركو، بهدفين لمثلهما، ليرفع الأول رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فاركو في الثاني برصيد 32 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غزل المحلة.

وواصل فريق المنصورة سلسلة نتائجه الجيدة في الدور الثاني، حيث حقق الفوز على بيلا، بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن ألعاب دمنهور المتصدر، في المقابل تجمد رصيد بيلا عند خمس نقاط في المركز الأخير. وقاد أحمد ساري فريق الأولمبي، للفوز في المباراة الأولى بعد توليه