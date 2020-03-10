«الصحفيين» تعقم مبناها بالكامل لمواجهة فيروس كورونا

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٧ م

الصحفيين

قامت نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، بتعقيم مبناها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين. كانت النقابة قد قررت تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.

وأعلن السكرتير العام محمد شبانة في بيان صحفي سابق تعقيم المبنى تعقيمًا طبيًا شاملًا؛ من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة، بالتعاون مع شركة المحمودية المسرولة عن صيانة المبنى.وقال السكرتير العام إن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية، كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتًا؛ للحفاظ