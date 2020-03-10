الأزهر يضع ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا بجميع قطاعاته
١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠١ م
صالح عباس
أصدر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.
وأوضح وكيل الأزهر، أن الضوابط التنظيمية تنص على ما يلي:
تعليق التجمعات بشتى أشكالها "أنشطة ـ مسابقات ـ رحلات ـ معسكرات ـ .. إلخ"،
إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة ، وتفعيل دور الزائرة الصحية
بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب ، وإطلاق حملات توعية واسعة
النطاق
وأوضح وكيل الأزهر، أن الضوابط التنظيمية تنص على ما يلي:
تعليق التجمعات بشتى أشكالها "أنشطة ـ مسابقات ـ رحلات ـ معسكرات ـ .. إلخ"،
إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة ، وتفعيل دور الزائرة الصحية
بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب ، وإطلاق حملات توعية واسعة
النطاق وتشمل؛ برنامج وقاية يتضمن التوعية، من الأوبئة والاهتمام بالنظافة، نشر وتوزيع
بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية.
وقال وكيل الأزهر، كما تنص الضوابط التنظيمية على تقييد حركة
سفر الطلاب الوافدين والعرض على السلطة المختصة قبل إصدار أي موافقة، ومتابعة رش وتطهير
جميع المباني والمقرات والحجرات والتوجيه بمتابعة التهوية والنظافة باستمرار ، ووقف
حركة سفر المبعوثين بالقطاع الدعوي، والرجوع إلى سفارة الدولة المعنية قبل السماح بالسفر،
وذلك بعد العرض على السلطة المختصة.
قرر وكيل الأزهر، تجهيز غرف حجر صحي لاستخدامها في حالة
الاشتباه في أي حالة إصابة.