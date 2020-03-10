السعودية تعلن تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م

كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة يبلغ حتى الآن 20 حالة مؤكدة "10 ذكور - 10 إناث" ومتوسط أعمارهم تبلغ 47 عاما 7 حالات منها كانت قادمة من إيران و3 حالات من العراق و3 مرت بإيران والعراق وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، و4 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.

وعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم اجتماعها العشرين برئاسة وزيرالصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، إذ اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في