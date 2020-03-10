تراجع أسعار الذهب جنيها واحدا.. وعيار 21 يسجل 729
١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م
الذهب
تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة جنيه واحد في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد، ليشمل جميع مشغولات الذهب في مصر.
وانخفضت أسعار الذهب في مصر ليصل الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا إلى 729 جنيها مقابل 730 جنيها أمس.
وتراجعت أسعار الذهب في مصر سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 833 جنيها اليوم مقابل 834 جنيها أمس.
وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 625 جنيها مقابل
626 جنيها أمس.
وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 486 جنيها في تعاملات
اليوم مقابل 487 جنيها أمس.
ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 833.143 ألف جنيه وأوقية الذهب
نحو 25.911 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 5832 جنيها.
وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي
وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 625 جنيها مقابل
626 جنيها أمس.
وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 486 جنيها في تعاملات
اليوم مقابل 487 جنيها أمس.
ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 833.143 ألف جنيه وأوقية الذهب
نحو 25.911 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 5832 جنيها.
وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي أن مصر حققت أعلى معدل نمو
في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب،
لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو يتجاوز ذلك في 2020.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى
3.588 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 3.424 مليار دولار بنهاية
شهر يناير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 164 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو
75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب
ارتفاع أسعار الذهب وقتها.