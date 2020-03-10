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تراجع أسعار الذهب جنيها واحدا.. وعيار 21 يسجل 729

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م
الذهب
الذهب
تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة جنيه واحد في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد، ليشمل جميع مشغولات الذهب في مصر. وانخفضت أسعار الذهب في مصر ليصل الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا إلى 729 جنيها مقابل 730 جنيها أمس. وتراجعت أسعار الذهب في مصر سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 833 جنيها اليوم مقابل 834 جنيها أمس.
وسجلت أسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 625 جنيها مقابل 626 جنيها أمس. وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 486 جنيها في تعاملات اليوم مقابل 487 جنيها أمس. ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 833.143 ألف جنيه وأوقية الذهب نحو 25.911 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 5832 جنيها. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي
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البورصة تبدأ تعويض الخسائر وتصعد 1.97% بنهاية التعاملات

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.97% إلى مستوى 11199 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب. بينما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.
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الهبوط الكبير.. هل تستفيد مصر من تراجع أسعار البترول؟

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تشهد أسعار النفط انخفاضًا مدويًا، حيث بلغ سعر البرميل 30 دولارًا فقط ليسجل أقل انخفاض له. هذا الانخفاض لم يأت من فراغ، وإنما جاء بسبب حرب السيطرة على الأسواق بين كبار منتجي النفط في العالم (روسيا والسعودية) خاصة بعد عدم موافقة روسيا مد خفض سقف الإنتاج لجولة أخرى بناءً على طلب السعودية المهيمنة على قرارات أوبك وفقا لتصريحات المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 731 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1660 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
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الخضراوات والفاكهة.. 7 سلع انخفضت أسعارها في فبراير

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 6.8% خلال شهر يناير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.9% خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشارت البيانات إلى استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلـغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن.
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 715 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1644 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 16 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 712

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، 3 مارس 2020، في محلات الصاغة، بقدر 16 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 712 جنيهات بدون مصنعية. وجاء الارتفاع المحلي للذهب، بعد صعود سعر المعدن النفيس، لما يقارب 50 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرار الفيدرالي المفاجئ للحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا". وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بأكثر من 2.5%، ليصل إلى مستوى 1642.80 دولار للأوقية رابحاً 40.20 دولار.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الذهب (2)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 7 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 7.5 جنيه، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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