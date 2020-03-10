البسوا تقيل.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة
١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٦ م
أمطار
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل، وحتى السبت، حيث كشفت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس.
وناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر واستمرار ارتداء الملابس الشتوية، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية لاضطراب الملاحة البحرية، فضلا عن القيادة بهدوء على الطرق بسبب الأمطار.
وكشفت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط
أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج
السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خــليج السويس
ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.
كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء
وكشفت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط
أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج
السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خــليج السويس
ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.
كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة
وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء
وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الاأحمر والمتوسط، ويصاحب
ذلك انخفـاض فـي درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.
وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارا من يوم الخميس المــوافق
12 مارس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانا،
كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم
الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.