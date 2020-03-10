البسوا تقيل.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٦ م

أمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل، وحتى السبت، حيث كشفت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس. وناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر واستمرار ارتداء الملابس الشتوية، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية لاضطراب الملاحة البحرية، فضلا عن القيادة بهدوء على الطرق بسبب الأمطار.

وكشفت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد. كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء