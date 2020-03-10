رياضة

تعادل مثير بين المقاولون وطلائع الجيش في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
حسم التعادل الإيجابي، مواجهة فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن الأهلي المتصدر، في المقابل جاء الطلائع في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، برصيد 17 نقطة. وفشل فريق المقاولون العرب، في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد هزيمتيه أمام إنبي، وبيراميدز، ثم تعادله أمام طلائع الجيش.
بداية المباراة، جاءت هادئة، وانحصر اللاعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 40، تدخلت تقنية الفيديو، لوجود شك في ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش، بعدما لمست الكرة يد مدافع المقاولون، لكن تم اعتبار اللمسة غير متعمدة. وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء للمقاولون
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