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قريبًا.. أحمد سعد في دويتو مع حسن شاكوش

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٣ م
أحمد سعد
أحمد سعد
نشر المطرب أحمد سعد صورة تجمعه بحسن شاكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء التحضير لأغنية تجمعهما، وعلق "سعد" على الصورة "قريبا". وكان الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال قد طرحا منذ أيام أغنية "عود البطل"، بعد نجاح مهرجان "بنت الجيران". وكانت أغنية "عود البطل" قد تعرضت للحذف بعد يوم من طرحها قبل أن يعاود حسن شاكوش طرحها على قناته بـ«يوتيوب»، والتي يغنيها مع عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات عالية منذ طرحها.
وعن سبب حذف الأغنية، قال عمر كمال في تصريحات سابقة لـ«التحرير»: دي ناس كارهين وجودنا، أنا ماشوفتش قبل كده أغنية تجيب 7 مليون مشاهدة في يوم، وبعد يوم فوجئنا بحذف الأغنية طبعا مش من جهة رسمية، من أشخاص كارهين ده أو متضايقين من ده، وبدون ذكر أشخاص فيه ناس بإيميلات كيدية قفلوا الأغنية». ووجه
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عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى فيها حاجة حلوة بحضور الوزراء ونجوم الفن (23)

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بسبب كورونا.. تامر حسني يلغي حفلاته بعد قرار «الوزراء»

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«مش هعيش».. كواليس مشهد انتحار كارول سماحة في باريس

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«مش هعيش».. كواليس مشهد انتحار كارول سماحة في باريس

أثارت المطربة كارول سماحة، حالة من الجدل والذعر بين المواطنين في شوارع باريس، أثناء تصويرها فيديو كليب جديد لأغنيتها "مش هعيش"، وذلك بعد تصوير أحد مشاهد الكليب، إذ طلب منها المخرج جاد شويري إخراج رأسها من الشرفة أثناء الغناء، ضمن السياق الدرامى للكليب لكي يعطي المشهد إيحاء للمشاهد بأن المرأة التى تدور القصة حولها فى الأغنية الجديدة تعيش صراعات تدفعها للتفكير فى الانتحار، إلا أن المارة اعتقدوا أنها تحاول بجدية الانتحار دون علمهم بتصوير الكليب. على الفور، تدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق.
محمد- انور

محمد أنور: غنيت مهرجان قدام هاني شاكر.. وماتمنعتش

داعب محمد أنور نجم مسرح مصر، جمهوره إذ نشر فيديو على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، أثناء تواجده في إحدى السهرات، ظهر فيه وهو يغني "مهرجان" وسط مجموعة من نجوم الفن، وبعدها داعب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا أسف للأستاذ هاني شاكر، أقسم بالله مش حافظ غير الأغاني دي، للأسف". وعلق الفيديو ساخرًا: "أنا غنيت مهرجان شعبي قدام أستاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله".
حسن- شاكوش- عمر -كمال (2)

عمر كمال عن حذف «عود البطل»: دي ناس كارهين وجودنا

أعاد حسن شاكوش، طرح مهرجان «عود البطل» على قناة بـ«يوتيوب»، التي يغنيها مع عمر كمال، واقتربت الأغنية من نصف مليون مشاهدة منذ طرحها قبل ساعتين، بعد حذفها، إذ طرحت الأغنية أمس الاثنين، وتصدرت تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». وعن سبب حذف الأغنية، قال عمر كمال في تصريحات لـ«التحرير»: دي ناس كارهين وجودنا، أنا ماشوفتش قبل كده أغنية تجيب 7 مليون مشاهدة في يوم، وبعد يوم فوجئنا بحذف الأغنية طبعا مش من جهة رسمية، من أشخاص كارهين ده أو متضايقين من ده، وبدون ذكر أشخاص فيه ناس بإيميلات كيدية قفلوا الأغنية».
لطيفة

لطيفة تطرح أغنية «كن جميلًا» على اليوتيوب (فيديو)

طرحت الفنانة التونسية لطيفة، أغنية جديدة تحمل عنوان «كن جميلًا» عبر قناة «يوتيوب» من ألبومها «أقوى واحدة». الأغنية من قصيدة «فلسفة الحياة» للشاعر الراحل إيليا أبو ماضي، وألحان إسلام صبري. وطرحت الفنانة التونسية لطيفة، مؤخرًا عددًا من الأغاني: «أقوى واحدة»، و«قلاب»، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، والتي يتكون من 14 أغنية تعاونت فيهم مع عددًا كبيرًا من الشعراء والملحنين والموزعين.
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