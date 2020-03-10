قريبًا.. أحمد سعد في دويتو مع حسن شاكوش

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٣ م

أحمد سعد

نشر المطرب أحمد سعد صورة تجمعه بحسن شاكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء التحضير لأغنية تجمعهما، وعلق "سعد" على الصورة "قريبا". وكان الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال قد طرحا منذ أيام أغنية "عود البطل"، بعد نجاح مهرجان "بنت الجيران". وكانت أغنية "عود البطل" قد تعرضت للحذف بعد يوم من طرحها قبل أن يعاود حسن شاكوش طرحها على قناته بـ«يوتيوب»، والتي يغنيها مع عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات عالية منذ طرحها.

وعن سبب حذف الأغنية، قال عمر كمال في تصريحات سابقة لـ«التحرير»: دي ناس كارهين وجودنا، أنا ماشوفتش قبل كده أغنية تجيب 7 مليون مشاهدة في يوم، وبعد يوم فوجئنا بحذف الأغنية طبعا مش من جهة رسمية، من أشخاص كارهين ده أو متضايقين من ده، وبدون ذكر أشخاص فيه ناس بإيميلات كيدية قفلوا الأغنية». ووجه