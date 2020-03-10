عباس كامل يسلم رسالة تهنئة من السيسي إلى رئيس جنوب السودان

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م

عباس كامل

أجرى الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة، زيارة، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية جنوب السودان، التقى خلالها الرئيس سلفاكير ميارديت، وسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بتنفيذ استحقاقات السلام، والإعراب عن دعم مصر الكامل لجنوب السودان في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن، كما تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق التعاون المشترك. كما التقى كامل، بالنائب الأول لرئيس حزب جنوب السودان رياك مشار، وتناول اللقاء التهنئة بتنفيذ مخرجات اتفاق السلام المنشط، وتعيينه نائباً أول للرئيس، والتأكيد على دعم مصر لشعب جنوب السودان من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار.

كما قام على هامش الزيارة بعقد سلسلة من الاجتماعات شملت كلا من: مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية توت جلواك مانيبي، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة بجنوب السودان الفريق أول توماس دوث، وتناول اللقاء سبل التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب.وقدم الرئيس كير الشكر لمصر على المساعدات التي تم تقديمها لتنفيذ