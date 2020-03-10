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عباس كامل يسلم رسالة تهنئة من السيسي إلى رئيس جنوب السودان

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م
عباس كامل
عباس كامل
أجرى الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة، زيارة، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية جنوب السودان، التقى خلالها الرئيس سلفاكير ميارديت، وسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بتنفيذ استحقاقات السلام، والإعراب عن دعم مصر الكامل لجنوب السودان في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن، كما تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق التعاون المشترك. كما التقى كامل، بالنائب الأول لرئيس حزب جنوب السودان رياك مشار، وتناول اللقاء التهنئة بتنفيذ مخرجات اتفاق السلام المنشط، وتعيينه نائباً أول للرئيس، والتأكيد على دعم مصر لشعب جنوب السودان من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار.
كما قام على هامش الزيارة بعقد سلسلة من الاجتماعات شملت كلا من: مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية توت جلواك مانيبي، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة بجنوب السودان الفريق أول توماس دوث، وتناول اللقاء سبل التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب.وقدم الرئيس كير الشكر لمصر على المساعدات التي تم تقديمها لتنفيذ
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: الإخوان تهدد العالم بالدعوة لنشر «كورونا» بين الأبرياء

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن جماعة الإخوان الإرهابية اختل توازنها العقلي ، وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية، وصارت خطرًا يهدد العالم بأسره، داعيا العالم كله للتعرف على حقيقتها الضالة، حيث تبنت عناصرها المجرمة الدعوة لنشر فيروس "كورونا" بين الأبرياء. وشدد وزير الأوقاف في تصريح اليوم، على أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام وانعدام للحس الإنساني، بعد تبنت عناصرها الضالة دعوة المصابين بفيروس كورونا إلى نشره بين أبناء المجتمع الأبرياء.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

العناني: إنقاذ آثار النوبة أعظم حملة في العالم للحفاظ على التراث

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أن حملة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" لإنقاذ آثار النوبة، تعد أعظم إنجاز ثقافي في مجال الآثار في العصر الحديث، مثمنا الشراكة القوية بين مصر والمنظمة الأممية على مر التاريخ. جاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 40 عاما على إطلاق حملة إنقاذ آثار النوبة بالتعاون مع "يونسكو"، اليوم الثلاثاء، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور 25 سفيرا أجنبيا ونخبة من المسئولين والأثريين.
امطار- غزيرة- في -مدينة- نصر (4)

البسوا تقيل.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل، وحتى السبت، حيث كشفت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس. وناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر واستمرار ارتداء الملابس الشتوية، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية لاضطراب الملاحة البحرية، فضلا عن القيادة بهدوء على الطرق بسبب الأمطار.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يوجه بمضاعفة برامج التدريب على المهارات الرقمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات ذات العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، فضلاً عن ميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، وكذلك انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يؤكد تضامن مصر مع كوريا في مواجهة «كورونا»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية. وأعرب السيسي عن تضامن مصر مع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا الثقة في قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة، والتطلع في هذا السياق للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس الكوري أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يرحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان، وذلك في حضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مشيدا بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكدا الحرص على تطويرها، وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في 4 محافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك بداية من اليوم الأحد في 4 محافظات كمرحلة أولى. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الاصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.
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