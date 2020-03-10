وزير الأوقاف: الإخوان تهدد العالم بالدعوة لنشر «كورونا» بين الأبرياء

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م

وزير الأوقاف

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن جماعة الإخوان الإرهابية اختل توازنها العقلي ، وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية، وصارت خطرًا يهدد العالم بأسره، داعيا العالم كله للتعرف على حقيقتها الضالة، حيث تبنت عناصرها المجرمة الدعوة لنشر فيروس "كورونا" بين الأبرياء. وشدد وزير الأوقاف في تصريح اليوم، على أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام وانعدام للحس الإنساني، بعد تبنت عناصرها الضالة دعوة المصابين بفيروس كورونا إلى نشره بين أبناء المجتمع الأبرياء.

وقال وزير الأوقاف، إن تلك الدعوة المشئومة والساقطة تعبر عن أقصى درجات اختلال توازن الجماعة العقلي والنفسي والإنساني ، ويجعلنا ندعو عقلاء العالم كله للتعرف على طبيعة هذه الجماعة المجرمة وخطورتها على الإنسانية جمعاء، مشددا على أن تعمد نقل الفيروس إلى أي شخص يعد بمثابة إجرام وإثم مبين ، فإن ترتب عليه موت أحد

وقال وزير الأوقاف، إن تلك الدعوة المشئومة والساقطة تعبر عن أقصى درجات اختلال توازن الجماعة العقلي والنفسي والإنساني ، ويجعلنا ندعو عقلاء العالم كله للتعرف على طبيعة هذه الجماعة المجرمة وخطورتها على الإنسانية جمعاء، مشددا على أن تعمد نقل الفيروس إلى أي شخص يعد بمثابة إجرام وإثم مبين ، فإن ترتب عليه موت أحد كان الفاعل قاتلاً عمدًا، كما يجب شرعًا على كل مصاب إبلاغ الجهات الصحية بإصابته حماية لنفسه وللمجتمع.



