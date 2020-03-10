جريمة

«جثة وطلق ناري».. غموض مقتل شاب في قرية بالعياط

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
جثة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر عليها بقرية جرزا في العياط، شكلت لغزا تسعى الأجهزة الأمنية بالجيزة لفك غموضه وضبط المتهم. بلاغ ورد لقسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "صابر. ف" مصاب بطلق ناري. التحريات دلت أن شخص أطلق النيران على المجني عليه ولاذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية الجناة والدافع وراء إرتكاب الجريمة.

فريق البحث تولى فحص علاقات المجني عليه لبيان مدى وجود خلافات له مع آخرين من عدمه، يستمع لأقوال عددا من شهود الواقعة.

النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي؛ لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية، فيما طلبت التحريات للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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إصابة 7 أطفال ومشرفة في تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تقل أطفال حضانة بطريق "المعدية - إدكو" أمام قرية النمرة 5، أسفر عن إصابة 7 أطفال ومشرفة الحضانة. اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق إدكو قرية المعدية أمام قرية نمرة 5 ووجود مصابين. الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارتين أحداهما مخصصة لنقل تلاميذ الحضانة، وتبين إصابة 7 أطفال ومشرفة.
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بيتحرك أثناء الصلاة.. مهندس يطعن مواطنًا داخل مسجد بالإسماعيلية

واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسماعيلية، إذ أقدم مهندس على طعن محاسب أثناء الصلاة داخل المسجد. اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان بورود بلاغ بإصابة أحد الأشخاص داخل مسجد الجمعية الشرعية بشارع طنطا دائرة القسم. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى الجامعي تبين أن المصاب يدعى "حسام . م." 44 عامًا، محاسب، مصابا بجرح قطعي نافذ بالجانب الأيسر من الظهر.
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وقف البصمة الأبرز.. 4 تعليمات للنيابة لمواجهة كورونا

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 تعليمات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وقرر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وإلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يأمر بحبس «نائب المقطم» لتقاضيه رشوة

أمر النائب العام، بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري، وجارٍ استكمال التحقيقات. وألقت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم».
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مكتب-النائب-العام

وقف البصمة الأبرز.. 4 تعليمات للنيابة لمواجهة كورونا

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 تعليمات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وقرر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وإلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.
جثة-فى-شقة

بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
المتهم- بقتل- ابنه

جريمة في المقابر.. «سايس» يقتل طفله ويتخلص منه بالمقطم

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كشف لغز العثور على جثة طفل متعفنة بمقابر المقطم، إذ تبين أن الجاني هو والد الطفل، ويعمل سايس. بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة المقطم، أنه أثناء قيام "س. ع. ع"، 61 عاما، مدير شركة منتجات بدائرة القسم، بزيارة مدفن زوجته بمنطقة المقابر، عثر على جثة لطفل «غير معلوم لديه» بجوار سور المدفن، ونفى علمه بملابسات وفاته.
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«بسبب سور المدرسة».. مصرع شخصين وإصابة آخر في قنا

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب أخرين، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سور إحدى المدارس التابعة المركز فرشوط شمال محافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بمصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انهيار سور المدرسة المهنية بمركز فرشوط شمال قنا، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.
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