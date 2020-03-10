«جثة وطلق ناري».. غموض مقتل شاب في قرية بالعياط

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م

جثة - أرشيفية

جثة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر عليها بقرية جرزا في العياط، شكلت لغزا تسعى الأجهزة الأمنية بالجيزة لفك غموضه وضبط المتهم. بلاغ ورد لقسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "صابر. ف" مصاب بطلق ناري. التحريات دلت أن شخص أطلق النيران على المجني عليه ولاذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية الجناة والدافع وراء إرتكاب الجريمة.