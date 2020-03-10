بـ«جلباب صعيدي وأغنية».. جابر القرموطي يواجه كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ م

جابر القرموطي

حذر جابر القرموطي من فيرس كورونا والإشاعات التي تداولها البعض على منصات السوشيال ميديا بطريقته الخاصة، إذ ظهر «القرموطي» مرتديا جلبابا صعيدي وهو يغني: «يابا يابا من الكورونا»، ضمن فقرات برنامجه «الكلام على إيه»، والمذاع على شاشة «الحياة»، وهي مستوحاه من أغنية «يابا يابا على اللمونة.. ودي بصة المجنونة»، التي قدمتها فرقة رضا خلال رقصة «الكرومبة» الاستعراضية من الفولكلور المصري. وقال"القرموطي" خلال الأغنية": «ياعالم إرحمونا بقى إرحموا البلد بجد وكفاية إشاعات خليكوا مع البيانات الرسمية عيب كده مش كل واحد يقول كلمة نمشي وراه»".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس «كورونا المستجد» أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وقال المستشار نادر سعد المتحدث