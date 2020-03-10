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بـ«جلباب صعيدي وأغنية».. جابر القرموطي يواجه كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ م
جابر القرموطي
جابر القرموطي
حذر جابر القرموطي من فيرس كورونا والإشاعات التي تداولها البعض على منصات السوشيال ميديا بطريقته الخاصة، إذ ظهر «القرموطي» مرتديا جلبابا صعيدي وهو يغني: «يابا يابا من الكورونا»، ضمن فقرات برنامجه «الكلام على إيه»، والمذاع على شاشة «الحياة»، وهي مستوحاه من أغنية «يابا يابا على اللمونة.. ودي بصة المجنونة»، التي قدمتها فرقة رضا خلال رقصة «الكرومبة» الاستعراضية من الفولكلور المصري. وقال"القرموطي" خلال الأغنية": «ياعالم إرحمونا بقى إرحموا البلد بجد وكفاية إشاعات خليكوا مع البيانات الرسمية عيب كده مش كل واحد يقول كلمة نمشي وراه»".
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس «كورونا المستجد» أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وقال المستشار نادر سعد المتحدث
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: مغادرة 48 أجنبيا للأقصر بعد ثبوت سلبية تحاليل كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مغادرة 48 أجنبيًا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء اليوم، كما سيغادر 35 أجنبيًا آخرين إلى بلادهم صباح الغد، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم بعد متابعة حالتهم الصحية والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا المستجد، وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
مترو-الانفاق

«بسبب كورونا».. توزيع كمامات طبية على الركاب بالمترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قامت شركة مترو الأنفاق بتوزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب المترو بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة، كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع استمرا عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: الإخوان تهدد العالم بالدعوة لنشر «كورونا» بين الأبرياء

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن جماعة الإخوان الإرهابية اختل توازنها العقلي ، وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية، وصارت خطرًا يهدد العالم بأسره، داعيا العالم كله للتعرف على حقيقتها الضالة، حيث تبنت عناصرها المجرمة الدعوة لنشر فيروس "كورونا" بين الأبرياء. وشدد وزير الأوقاف في تصريح اليوم، على أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام وانعدام للحس الإنساني، بعد تبنت عناصرها الضالة دعوة المصابين بفيروس كورونا إلى نشره بين أبناء المجتمع الأبرياء.
عباس-كامل

عباس كامل يسلم رسالة تهنئة من السيسي إلى رئيس جنوب السودان

أجرى الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة، زيارة، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية جنوب السودان، التقى خلالها الرئيس سلفاكير ميارديت، وسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بتنفيذ استحقاقات السلام، والإعراب عن دعم مصر الكامل لجنوب السودان في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن، كما تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق التعاون المشترك. كما التقى كامل، بالنائب الأول لرئيس حزب جنوب السودان رياك مشار، وتناول اللقاء التهنئة بتنفيذ مخرجات اتفاق السلام المنشط، وتعيينه نائباً أول للرئيس، والتأكيد على دعم مصر لشعب جنوب السودان من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار.
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كورونا 2

«كورونا» الفيروس القاتل.. يعطل مشروعات في مصر

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر، ومن بينها المفاوضات بين البلدين حول تصنيع السيارات الكهربائية، متوقعا تأخر هذا المشروع لعدة أشهر جراء الفيروس. وكان من المنتظر أن تتعاقد الحكومة مع شركة دونج فينج الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصنيع نحو 25 ألف سيارة كهربائية داخل مصانع شركة النصر للسيارات. وتسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في وفاة وإصابة العديد من المواطنين داخل الصين، وعدد من الدول الأخرى، وهو ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية وسط مخاوف بتأثر الاقتصاد العالمي.
الصين

الصين: أمريكا تشكل تهديدًا لأمننا القومي

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن واشنطن تؤكد باستمرار أن بكين تشكل تهديدا لها، ولكن إذا نظرت إلى الحقائق، فمن الواضح أن أمريكا هي التي تشكل تهديدا للصين، وليس العكس". وقال وانج يي: إن "الصين على استعداد تام لاتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، ولإقامة وتطوير علاقات صداقة وتعاون مستقرة طويلة الأجل.. هذه هي السياسة المعتمدة للصين، لكن على العكس من ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا مستمرة على الصين، وتنتقد وتحاول تشويه سمعة الصين في أي مناسبة، فمن يمثل تهديدًا لمن؟، هذا واضح من الوهلة الأولى".
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة عن أول حالة كورونا بمصر: «المرض في فترة الحضانة»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم رصدها لشاب أجنبي عمره 33 عاما، موضحة أنه كان يعيش مع 3 شباب آخرين من نفس جنسيته، مؤكدة على أنه تم نقله بسيارة إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل تحت رعاية دقيقة. وأضافت «زايد»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، والمذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إلى أنه تم فحص جميع المخالطين للحالة، وجميعهم بخير، ولا تظهر عليهم أي أعراض، وتم إخلاء المبنى وتطهيره.
كورونا

ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي»، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف اول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس «كورونا» بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.
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