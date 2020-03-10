رياضة

استاد القاهرة يستضيف إياب نصف نهائي دوري الأبطال

تحرير:أحمد شحاته ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م
استاد القاهرة
استاد القاهرة
إلتقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد"الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة. وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي، تمهيدا لاستضافة مباراتي الاهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقد قرر الوزير بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى 10 مايو بدلًا من الأول من شهر أبريل.
وقد أكد وزير الرياضة على أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وجميع الأندية المصرية التى تشارك فى المنافسات الأفريقية لهم كامل الدعم في مشواره الأفريقي مطالبا الأهلى والزمالك وبيراميدز ببذل كل جهد ممكن للوصول للمباراة النهائية حتى تكون البطولتان من نصيب الأندية المصرية وكى تضاف لسجل الإنجازات الرياضية
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

تعادل مثير بين المقاولون وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، مواجهة فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن الأهلي المتصدر، في المقابل جاء الطلائع في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، برصيد 17 نقطة. وفشل فريق المقاولون العرب، في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد هزيمتيه أمام إنبي، وبيراميدز، ثم تعادله أمام طلائع الجيش.
مباريات-دوري-القسم-الثاني

المظاليم.. سقوط دمنهور وفوز الأولمبي

شهدت مباريات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني، العديد من المفاجآت، البداية كانت بسقوط فريق دمنهور المتصدر أمام غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ليرفع أبناء المحلة رصيدهم إلى 32 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطة عن دمنهور المتصدر برصيد 33 نقطة. وتعادل دكرنس مع فاركو، بهدفين لمثلهما، ليرفع الأول رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فاركو في الثاني برصيد 32 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غزل المحلة.
الإسماعيلي-الرجاء-المغربي (13)

الإسماعيلي يفقد هذا الثنائي أمام الرجاء

أكد أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبي في النادي الإسماعيلي، أن باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف، ثنائي الفريق، لن يلحقا بمواجهة الرجاء المغربي، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر مارس الجاري، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس "البطولة العربية"، بسبب الإصابة التي تعرضا لها، خلال لقاء الجونة الذي أقيم مساء أمس الإثنين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتحدث عبد العزيز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "تأكد غياب باهر المحمدي عن مواجهة الرجاء بعد تعرضه لتمزق في أربطة الركبة، ويحتاج اللاعب لفترة من 3 أسابيع إلى شهر للتعافي".
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مباراة-الاهلى -والزمالك (5)

أزمة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال في طريقها للحل

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أزمة ستاد القاهرة، الخاصة باستضافة مباراتي الأهلي والزمالك، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الوداد والرجاء المغربيين، في طريقها للحل. وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "زرت ستاد القاهرة اليوم، للتفاوض بشأن تأجيل عملية زراعة بذور النجيلة الصيفية، التي كان من المفترض البدء فيها الشهر المقبل، وأرضية ملعب القاهرة من نوع الهجين، ويستخدم لأول مرة في مصر، لذلك يمكنها تحمل إقامة المباراتين".
مباراة-الاهلى -والزمالك (2)

تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

تأهل فريقي الأهلي والزمالك، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضرب الأحمر موعدًا مع الوداد المغربي، فيما يلاقي الفارس الأبيض نظيره الرجاء المغربي، وجاء تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين،، بينما تأهل الفارس الأبيض إلى المربع الذهبي بإقصاء الترجي التونسي، على الرغم من خسارته بهدف نظيف، في لقاء الأمس مستفيدًا من فوزه في الاياب بلاثة أهداف لهدف.
محمد الشناوي

أول تعليق من الشناوي على تأهل الأهلي لنصف النهائي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنهم نفذوا وعدهم للجماهير بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
الاهلي- وصن -داونز (2)

الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
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