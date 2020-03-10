«بسبب كورونا».. توزيع كمامات طبية على الركاب بالمترو

تحرير:محمد فتحي ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ م

مترو الأنفاق_أرشيفية

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قامت شركة مترو الأنفاق بتوزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب المترو بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة، كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع استمرا عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم توزيع الكمامات الطبيه على العاملين بالمحطات، وركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة داخل الصالات وعلى شبابيك التذاكر، وكذلك على أرصفة المحطات وداخل القطارات.يذكر أن الشركة قد قامت بنشر ملصقات بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة معتمدة من وزارة الصحة، للتعريف بأعراض