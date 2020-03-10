مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٤ م

حادث _ أرشيفية

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل تسبب في انقلاب السيارة بمدخل قرية بني عدي دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين. اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغًا من أهالي مركز منفلوط بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل ووجود مصابين ووفاة شاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «محمد علي»،22 عاما، وإصابة كلا من: «مصطفى محمد، 18 عاما، وبيتر مجدي، 16 عاما، ووفاء حمدي، 29 عاما، وعادل جريس، 23 عاما، وأدم طلبة، 30 عاما، وتم نقلهم لمستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم. كما أصيب: «إبراهيم