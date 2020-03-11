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سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البمك المصري الخليجي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك البركة نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.فيما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة،
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قطن

39.9% زيادة في إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر

أصدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلي من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2019. ومن أهم مؤشراتها ما يلي: بلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر1.7 مليون قنطار مترى في 31 أغسطس 2019، مقابل 1.2 مليون قنطار متري فى 31 أغسطس 2018 بنسبة زيادة قـدرها 39.9%، وذلك بسبب زيادة كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهي في 31/8/2019. كما بلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة 1.5 مليون قنطار مترى بنسبة قدرها 90.6 %.
ذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1683 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الذهب (2)

تراجع أسعار الذهب جنيها واحدا.. وعيار 21 يسجل 729

تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة جنيه واحد في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد، ليشمل جميع مشغولات الذهب في مصر. وانخفضت أسعار الذهب في مصر ليصل الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا إلى 729 جنيها مقابل 730 جنيها أمس. وتراجعت أسعار الذهب في مصر سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 833 جنيها اليوم مقابل 834 جنيها أمس.
البورصة

البورصة تبدأ تعويض الخسائر وتصعد 1.97% بنهاية التعاملات

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.97% إلى مستوى 11199 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب. بينما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.65 جنيه، ونحو 15.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 9 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
دولار

سعر الدولار اليوم الأحد 8 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 7 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
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