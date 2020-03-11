سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البمك المصري الخليجي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك البركة نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.فيما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة،