سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 في البنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ ص
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البمك المصري الخليجي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك البركة نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.فيما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة،
سعر الدولار اليوم فى البنوك
سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك البركة نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
فيما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة، والمصرف العربي الدولي نحو15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار أيضًا في كل من بنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران، وبنك بلوم، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي الكويتي نحو15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.