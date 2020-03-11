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الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ ص
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون طقس غدا ليلا شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد.
ويتوقع الخبراء رياح نشطة على كافة الأنحاء، معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: مغادرة 48 أجنبيا للأقصر بعد ثبوت سلبية تحاليل كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مغادرة 48 أجنبيًا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء اليوم، كما سيغادر 35 أجنبيًا آخرين إلى بلادهم صباح الغد، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم بعد متابعة حالتهم الصحية والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا المستجد، وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
مترو-الانفاق

«بسبب كورونا».. توزيع كمامات طبية على الركاب بالمترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قامت شركة مترو الأنفاق بتوزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب المترو بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة، كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع استمرا عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة.
جابر-القرموطى

بـ«جلباب صعيدي وأغنية».. جابر القرموطي يواجه كورونا

حذر جابر القرموطي من فيرس كورونا والإشاعات التي تداولها البعض على منصات السوشيال ميديا بطريقته الخاصة، إذ ظهر «القرموطي» مرتديا جلبابا صعيدي وهو يغني: «يابا يابا من الكورونا»، ضمن فقرات برنامجه «الكلام على إيه»، والمذاع على شاشة «الحياة»، وهي مستوحاه من أغنية «يابا يابا على اللمونة.. ودي بصة المجنونة»، التي قدمتها فرقة رضا خلال رقصة «الكرومبة» الاستعراضية من الفولكلور المصري. وقال"القرموطي" خلال الأغنية": «ياعالم إرحمونا بقى إرحموا البلد بجد وكفاية إشاعات خليكوا مع البيانات الرسمية عيب كده مش كل واحد يقول كلمة نمشي وراه»".
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: الإخوان تهدد العالم بالدعوة لنشر «كورونا» بين الأبرياء

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن جماعة الإخوان الإرهابية اختل توازنها العقلي ، وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية، وصارت خطرًا يهدد العالم بأسره، داعيا العالم كله للتعرف على حقيقتها الضالة، حيث تبنت عناصرها المجرمة الدعوة لنشر فيروس "كورونا" بين الأبرياء. وشدد وزير الأوقاف في تصريح اليوم، على أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام وانعدام للحس الإنساني، بعد تبنت عناصرها الضالة دعوة المصابين بفيروس كورونا إلى نشره بين أبناء المجتمع الأبرياء.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

اليوم طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

غدا طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الاثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد الودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
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