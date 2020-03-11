39.9% زيادة في إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر
تحرير:رنا عبد الصادق
١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص
القطن المصري
أصدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلي من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2019.
ومن أهم مؤشراتها ما يلي:
بلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر1.7 مليون قنطار مترى في 31 أغسطس 2019، مقابل 1.2 مليون قنطار متري فى 31 أغسطس 2018 بنسبة زيادة قـدرها 39.9%، وذلك بسبب زيادة كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهي في 31/8/2019.
كما بلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة 1.5 مليون قنطار مترى بنسبة قدرها 90.6 %.
وسجلت محافظة الغربية أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 346.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 20.9%، تليها محافظة البحيرة 317.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 19.1% من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس 2019.فيما سجلت الرتب العالية الجودة (جود/فج) أعلى
وسجلت محافظة الغربية أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 346.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 20.9%، تليها محافظة البحيرة 317.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 19.1% من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس 2019.
فيما سجلت الرتب العالية الجودة (جود/فج) أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت 843.5 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 50.9%، يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 801.4 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 48.3% من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2019.
وبلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة 33.6 ألـف قنطار مترى فى 31 أغسطس 2019 مقابل 69.5 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس 2018 بنسبة إنخفاض قدرها 51.7% .