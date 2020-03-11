39.9% زيادة في إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

القطن المصري

أصدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلي من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2019. ومن أهم مؤشراتها ما يلي: بلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر1.7 مليون قنطار مترى في 31 أغسطس 2019، مقابل 1.2 مليون قنطار متري فى 31 أغسطس 2018 بنسبة زيادة قـدرها 39.9%، وذلك بسبب زيادة كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهي في 31/8/2019. كما بلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة 1.5 مليون قنطار مترى بنسبة قدرها 90.6 %.

وسجلت محافظة الغربية أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 346.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 20.9%، تليها محافظة البحيرة 317.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 19.1% من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس 2019.فيما سجلت الرتب العالية الجودة (جود/فج) أعلى