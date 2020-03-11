سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

كورونا: أول إصابة في جامايكا.. وأول وفاة في بنما

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
سجلت جامايكا، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة قادمة من المملكة المتحدة في 4 مارس الجاري، وأعلن وزير الصحة الجامايكي كريستوفر توفتون، عن عزل المرأة المصابة بالفيروس وأن مسؤولي الصحة يعاينون الأشخاص الذين تواصلوا معها. فيما أعلنت وزارة الصحة في بنما، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" بالعربية. وكان وزير الصحة قد أعلن، أول من أمس الإثنين، إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالفيروس وهي لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما.
كما أعلنت إندونيسيا اليوم، عن أول حالة وفاة نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أذاعت قناة "ميترو تي في" التلفزيونية الإندونيسية.وظهر فيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية
اقرأ المزيد
كورونا 7

بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك، اليوم الأربعاء، أن مريضا يبلغ من العمر 90 عاما توفى جراء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل. ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه ألمانيا ثالث حالة وفاة من جراء فيروس كورونا، بعد تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول فيها: "على دول الاتحاد الأوروبي أن تنسق جهودها للحد من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا"، مضيفة: "لا يمكن عزل البلاد عن بعضها البعض في القارة الأوروبية".
كورونا

استئناف العمل في بعض القطاعات بمركز تفشي «كورونا»

أعلنت حكومة إقليم هوبي في الصين، أن الصناعات الرئيسية سوف تستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، البؤرة التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة، قائلة إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى الفيروس، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4 آلاف شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن، موضحة أته سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات?? ??الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل.
فيروس-كورونا (3)

ألمانيا ترفض إغلاق حدودها لمنع انتشار «كورونا»

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار كورونا، رافضا الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا. وأضاف شبان، خلال مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، أن نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد، متابعا: "الفيروس موجود في ألمانيا، وإنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة، سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود، عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".
جوزيبي-كونتي

«كونتي» يعلن عزل إيطاليا بالكامل خوفا من كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل، وطالب "كونتي" المواطنين بالبقاء في منازلهم. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن". كما أبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية، وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد كله اعتبارًا من غد الثلاثاء، قائلا "الزموا بيوتكم".
اقرأ المزيد من الأخبار
سجن بالصين

إصابة 207 سجناء بفيروس كورونا فى سجن «جين تشين» بالصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه، وفقل لموقع "روسيا اليوم".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إصابة أول شرطي بفيروس كورونا في هونج كونج

كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".
الصين

وزير خارجية الصين عن فيروس كورونا: «واثق من الفوز»

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني" وانج يي"، على أن بلاده واثقة من الفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا بدعم المجتمع الدولى ورابطة دول جنوب شرق اَسيا "اَسيان"، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة. وقال وانج، فى كلمة خلال حفل بمناسبة اجتماع وزراء خارجية آسيان-الصين، الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون "لانتسانغ-ميكونغ" فى لاوس، إن الشعب الصينى يحتشد سويا لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وأنه بعد بذل جهود مضنية، يتغير الوضع للأفضل، مشيرا إلى أنه لا تزال "ووهان" و"هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) حاليا أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى فى البلاد.
كورونا

2121 وفاة و74675 مصابًا حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين

نشرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تقريرا اليوم الخميس، عن اكتشاف 394 حالة جديدة مصابة بكورونا، و114 حالة وفاة، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 74675 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 2121. وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أنه من بين الوفيات، 108 حالات فى مقاطعة هوبى وحالة واحدة فى كل من مقاطعات خبي وفوجيان وشاندونج ويونان وشنشي وبلدية شنجهاي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]