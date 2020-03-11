كورونا: أول إصابة في جامايكا.. وأول وفاة في بنما

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت جامايكا، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة قادمة من المملكة المتحدة في 4 مارس الجاري، وأعلن وزير الصحة الجامايكي كريستوفر توفتون، عن عزل المرأة المصابة بالفيروس وأن مسؤولي الصحة يعاينون الأشخاص الذين تواصلوا معها. فيما أعلنت وزارة الصحة في بنما، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" بالعربية. وكان وزير الصحة قد أعلن، أول من أمس الإثنين، إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالفيروس وهي لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما.

كما أعلنت إندونيسيا اليوم، عن أول حالة وفاة نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أذاعت قناة "ميترو تي في" التلفزيونية الإندونيسية.وظهر فيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية