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ألمانيا ترفض إغلاق حدودها لمنع انتشار «كورونا»

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار كورونا، رافضا الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا. وأضاف شبان، خلال مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، أن نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد، متابعا: "الفيروس موجود في ألمانيا، وإنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة، سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود، عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن ما بين 60% إلى 70% من الألمان عرضة للإصابة بالفيروس. وذكرت وسائل الإعلام أن ميركل أشارت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى أن كفاح ألمانيا ضد "كورونا" سيستغرق وقتا طويلا، داعية إلى إلغاء المزيد من
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كورونا 7

بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك، اليوم الأربعاء، أن مريضا يبلغ من العمر 90 عاما توفى جراء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل. ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه ألمانيا ثالث حالة وفاة من جراء فيروس كورونا، بعد تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول فيها: "على دول الاتحاد الأوروبي أن تنسق جهودها للحد من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا"، مضيفة: "لا يمكن عزل البلاد عن بعضها البعض في القارة الأوروبية".
كورونا

استئناف العمل في بعض القطاعات بمركز تفشي «كورونا»

أعلنت حكومة إقليم هوبي في الصين، أن الصناعات الرئيسية سوف تستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، البؤرة التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة، قائلة إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى الفيروس، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4 آلاف شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن، موضحة أته سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات?? ??الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل.
فيروس-كورونا (2)

كورونا: أول إصابة في جامايكا.. وأول وفاة في بنما

سجلت جامايكا، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة قادمة من المملكة المتحدة في 4 مارس الجاري، وأعلن وزير الصحة الجامايكي كريستوفر توفتون، عن عزل المرأة المصابة بالفيروس وأن مسؤولي الصحة يعاينون الأشخاص الذين تواصلوا معها. فيما أعلنت وزارة الصحة في بنما، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" بالعربية. وكان وزير الصحة قد أعلن، أول من أمس الإثنين، إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالفيروس وهي لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما.
جوزيبي-كونتي

«كونتي» يعلن عزل إيطاليا بالكامل خوفا من كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل، وطالب "كونتي" المواطنين بالبقاء في منازلهم. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن". كما أبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية، وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد كله اعتبارًا من غد الثلاثاء، قائلا "الزموا بيوتكم".
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فيروس- كورونا (19)

المغرب يعلق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا

قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد. وكتب رئيس الوزراء، على حسابه على موقع "تويتر": "بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من إيطاليا وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر". وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قرر إغلاق البلاد ومنع الدخول والخروج منها حتى الشهر القادم بعد إصابة 9 آلاف و172 شخصا بالفيروس ووفاة 463 آخرين.
جوزيبي-كونتي

«كونتي» يعلن عزل إيطاليا بالكامل خوفا من كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل، وطالب "كونتي" المواطنين بالبقاء في منازلهم. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن". كما أبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية، وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد كله اعتبارًا من غد الثلاثاء، قائلا "الزموا بيوتكم".
فيروس- كورونا (19)

البحرين تدعو القادمين من مصر إلى عزل أنفسهم منزليا

أكدت وزارة الصحة في البحرين، أهمية التزام الجميع بتطبيق كل الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية. كما يتوجب على جميع القادمين من مصر وإيطاليا وكوريا الجنوبية ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة لمدة 14 يوما، ضمن إجراءات العزل المنزلي، والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص من خلال الرابطwww.moh.gov.bh/covid19 أو من خلال الاتصال على الرقم 444.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: شفاء أول مصاب بالكويت.. وإغلاق مسجد روما

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم الخميس شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت، موضحا أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاما. من ناحية أخرى، علن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، في بيان له، اليوم، أنه ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعلق الأنشطة الدينية بما فيها صلاة الجمعة في سياق حالة الطوارئ التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
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