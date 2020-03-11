ألمانيا ترفض إغلاق حدودها لمنع انتشار «كورونا»

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص

كورونا - صورة أرشيفية

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار كورونا، رافضا الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا. وأضاف شبان، خلال مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، أن نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد، متابعا: "الفيروس موجود في ألمانيا، وإنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة، سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود، عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن ما بين 60% إلى 70% من الألمان عرضة للإصابة بالفيروس. وذكرت وسائل الإعلام أن ميركل أشارت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى أن كفاح ألمانيا ضد "كورونا" سيستغرق وقتا طويلا، داعية إلى إلغاء المزيد من