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البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 603 مليار جنيه، في مقابل نحو 598.328 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الثلاثاء. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.10%، وقفز مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 0.68%. وأغلقت مؤشرات البورصة أمس على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.97% إلى مستوى 11199 نقطة مع نهاية تعاملات أمس، الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، بينما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم، صافي شراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، بينما
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الهبوط والجرام يخسر 3 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1661 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
البنك-المركزي-الامريكى (2)

تأثير خفض أسعار الفائدة الأمريكية على السوق المصرية

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، قرارا طارئا بخفض أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1 و1.25%. وأكد المحللون أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا، كما أنها جاءت مفاجئة وبنسبة خفض أكبر من المتوقع، وهو ما تسبب في المزيد من إرباك الأسواق العالمية، وإثارة المزيد من مخاوف المستثمرين بأن هناك أزمة حقيقية كبيرة. وتعد هذه المرة الثالثة فقط خلال الـ25 عاما الماضية التي يقوم فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض طارئ لأسعار الفائدة.
جمارك-السيارت

5.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وهو الشهر الرابع عشر لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، تم تحصيل 1.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 13 ألفًا و193 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات و302 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل نحو 938 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تدريب 28 ألف موظف من مختلف الوزارات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية تقريرًا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الإصلاح الإدارى؛ وذلك في إطار تسليم هذا الملف المهم بعد فصله عن مهام الوزارة، وإضافة مهام ملف التنمية الاقتصادية إليها. وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه فيما يخص ملف تنمية وبناء القدرات فقد تم الانتهاء من تدريب نحو 28 ألف موظف من مختلف الوزارات منذ بداية المشروع، وإطلاق قاعدة بيانات المتدربين التي تم إعدادها بهدف تحديد إمكانيات كل موظف وتوجيه البرنامج التدريبي المناسب له مستقبلًا.
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بورصة

البورصة تربح 4 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1%

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 598 مليار جنيه، في مقابل نحو 594 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1548 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل مستوى 1087 نقطة وصعد مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1171 نقطة.
البورصة

البورصة تخسر 26 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 5%

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26.5 مليار جنيه، ليسجل مستوى نحو 600.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، الأحد. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس بأكثر من 5%، وتراجعت باقي المؤشرات بنسب تراوحت بين 2 و2.%. ويأتي هذا التراجع في البورصة المصرية بالتزامن من حدوث تراجعات حادة في التعاملات الصباحية اليوم للأسهم العربية والخليجية، مع تزايد المخاوف الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى نحو 628.2 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه خلال جلسة الخميس الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30 »بنسبة 2.34% إلى مستوى 12058 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.81%، وانخفض أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.
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البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 644.479 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة 1.36 %، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76 %، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.
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