البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 603 مليار جنيه، في مقابل نحو 598.328 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الثلاثاء. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.10%، وقفز مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 0.68%. وأغلقت مؤشرات البورصة أمس على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.97% إلى مستوى 11199 نقطة مع نهاية تعاملات أمس، الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، بينما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم، صافي شراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، بينما