التعليم: الدراسة مستمرة في 166 دولة.. وظروفنا تختلف

تحرير:أمينة محمود ١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، في اجتماع عالمي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن طريق تقنيات الاتصالات، بحضور حوالي 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم. وقال شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن 15 دولة فقط أوقفت الدراسة، و14 أخرى أوقفتها جزئيا، بينما تسير الدراسة بشكل طبيعي في 166 دولة، مضيفا: "تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة".

وفي تصريح صحفي، ذكر وزير التعليم: "إننا نعاني من السوشيال ميديا منذ 3 سنوات، وإطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة"، موضحا: "الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في دول أخرى لا تتوافر في مصر، وبالتالي نحن نفكر بشكل موضوعي وعلمي وهذه المقارنات غير علمية بالمرة".وتابع الوزير أن المقارنة بين وضع