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أمريكا تمدد عمل «هواوي» مع الشركات المحلية

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
منحت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 45 يوما إضافية لمواصلة العمل مع الشركات الأمريكية. وينتهي الترخيص المؤقت الجديد في 15 مايو المقبل، وقبل ذلك كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الترخيص السابق في 1 أبريل المقبل. وفي مايو الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستحظر شركة هواوي في السوق الأمريكية وتمنعها من شراء مكونات أمريكية الصنع، ورغم ذلك لا تزال هواوي تتمتع بمبيعات قوية داخل بلدها الأم في الصين ودول أخرى، لكن بالطبع قد تواجه صعوبة في تحدي أبل أو سامسونج.
وتزعم بعض المصادر داخل شركة هواوي أنه ورغم نجاح الشركة في تخطي التضييق الأمريكي الاقتصادي العام الماضي، وبيع أكثر من 240 مليون هاتف ذكي، فإن عام 2020 من المحتمل أن يشهد انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما يعني اكتفاء العملاق الصيني ببيع ما يتراوح بين 190 و200 مليون هاتف ذكي مع نهاية
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دونالد ترامب

ترامب يتبرع براتب 3 أشهر لمحاربة فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه ومكافحته"، وأرفقت التغريدة بصورة شيك بالمبلغ.
كورونا 2

ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أمريكا لـ27 مصابا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27، مشيرة إلى 9 حالات وفاة من بين المصابين، مؤكدة أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.
اعصار-تسونامي (1)

مقتل 19 شخصًا إثر أعاصير ولاية تينيسي الأمريكية

أعلنت إدارة الطوارئ في ولاية تينيسي الأمريكية ارتفاع عدد قتلى الأعاصير التي ضربت مدينة ناشفيل ومناطق أخرى مجاورة اليوم الثلاثاء، إلى ما لا يقل عن 19 شخص. وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن مقاطعات بينتون، ويلسون، بوتنام، وديفيدسون بالولاية شهدت سقوط قتلى بسبب الأعاصير. وضرب مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، إعصار ناتج عن عاصفة قوية تضرب وسط الولاية، وخلّف الإعصار دمارا هائلا امتد لأميال داخل المدينة.
ترامب (2)

صحيفة: ترامب يضغط للإسراع في إنتاج علاج لـ«كورونا»

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على صناعة العقاقير الصيدلانية من أجل الإسراع في تطوير اللقاحات والعلاجات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وألمح إلى احتمالية فرض مزيد من القيود على السفر لضمان بقاء الأشخاص المصابين بالفعل خارج الولايات المتحدة، قائلا إن ترامب أعلن خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية في البيت الأبيض، أن إدارته ستعمل على تقليل العقبات التنظيمية أمام صناعة العلاجات، لكنه حذر أنه حتى مع اتباع المسار السريع، فقد يستغرق الأمر ما بين عام إلى 18 شهرا لصناعة لقاح يمكن توزيعه على نطاق واسع.
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فيروس- كورونا (7)

تسجيل أول إصابة بكورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي

أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل. من ناحية أخرى، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019".
دونالد ترامب

ترامب يتبرع براتب 3 أشهر لمحاربة فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه ومكافحته"، وأرفقت التغريدة بصورة شيك بالمبلغ.
كورونا 2

ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أمريكا لـ27 مصابا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27، مشيرة إلى 9 حالات وفاة من بين المصابين، مؤكدة أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.
السيسى-وترامب (3)

السيسى يتلقى اتصالا من ترامب بشأن آخر تطورات سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نشرته فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها مساء اليوم. وتضمن الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
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