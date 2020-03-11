أمريكا تمدد عمل «هواوي» مع الشركات المحلية

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

منحت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 45 يوما إضافية لمواصلة العمل مع الشركات الأمريكية. وينتهي الترخيص المؤقت الجديد في 15 مايو المقبل، وقبل ذلك كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الترخيص السابق في 1 أبريل المقبل. وفي مايو الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستحظر شركة هواوي في السوق الأمريكية وتمنعها من شراء مكونات أمريكية الصنع، ورغم ذلك لا تزال هواوي تتمتع بمبيعات قوية داخل بلدها الأم في الصين ودول أخرى، لكن بالطبع قد تواجه صعوبة في تحدي أبل أو سامسونج.

وتزعم بعض المصادر داخل شركة هواوي أنه ورغم نجاح الشركة في تخطي التضييق الأمريكي الاقتصادي العام الماضي، وبيع أكثر من 240 مليون هاتف ذكي، فإن عام 2020 من المحتمل أن يشهد انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما يعني اكتفاء العملاق الصيني ببيع ما يتراوح بين 190 و200 مليون هاتف ذكي مع نهاية