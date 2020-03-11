استئناف العمل في بعض القطاعات بمركز تفشي «كورونا»

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت حكومة إقليم هوبي في الصين، أن الصناعات الرئيسية سوف تستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، البؤرة التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة، قائلة إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى الفيروس، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4 آلاف شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن، موضحة أته سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات?? ??الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل.

وأشارت الحكومة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "رويترز" للأنباء.ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة على زيارة قام بها الرئيس الصيني