استئناف العمل في بعض القطاعات بمركز تفشي «كورونا»
١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت حكومة إقليم هوبي في الصين، أن الصناعات الرئيسية سوف تستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، البؤرة التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة، قائلة إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى الفيروس، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4 آلاف شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن، موضحة أته سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات?? ??الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل.
وأشارت الحكومة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "رويترز" للأنباء.ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة على زيارة قام بها الرئيس الصيني
وأشارت الحكومة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "رويترز" للأنباء.
ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة على زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى مدينة ووهان، للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا، في مؤشر على أن جهود بكين لاحتواء الفيروس قد نجحت.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، إنها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين تم إجلاؤهم من إيران على متن طائرة هذا الأسبوع. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة لدى سلطات الصحة في البحرين إلى 189 حالة حتى الآن ومن بينهم 30 شخصا تعافوا.