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رسميا.. تأجيل مؤتمر ومعرض سيتي سكيب مصر بسبب كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص
معرض سيتي سكيب
معرض سيتي سكيب
قررت شركة إنفورما العالمية المنظمة لمعرض سيتي سكيب مصر، تأجيله لوقت لاحق، والذي كان من المقرر أن يعقد من 18 إلى 21 مارس الجاري، وكذا مؤتمر جوائز سيتي سكيب الذى كان مقررا تنظيمه في 16 و 17 مارس. وقالت الشركة في بيان لها اليوم، الأربعاء، تم نشره على الصفحة الرسمية للمعرض، إن القرار جاء في أعقاب إعلان الحكومة تعليق جميع التجمعات العامة الكبرى في مصر. وأضافت الشركة، أننا نراقب الوضع بعناية ونعمل مع جميع أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية لضمان عقد سيتي سكيب مصر في أقرب وقت ممكن في عام 2020، وأن يكون أول حدث رئيسي بمجرد عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
وقالت الشركة: “نحن ملتزمون بتقديم بديل ممتاز في وقت لاحق من عام 2020 للمشترين والبائعين لدينا على حد سواء، ونود أن نؤكد لكم أن تسجيلك ومشاركتك لم يتغيرا وصالحة للتواريخ الجديدة”. و: “نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر. نحن على ثقة من أنكم تتفهمون أننا اتخذنا هذا القرار بما يحقق
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الهبوط والجرام يخسر 3 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1661 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
البنك-المركزي-الامريكى (2)

تأثير خفض أسعار الفائدة الأمريكية على السوق المصرية

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، قرارا طارئا بخفض أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1 و1.25%. وأكد المحللون أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا، كما أنها جاءت مفاجئة وبنسبة خفض أكبر من المتوقع، وهو ما تسبب في المزيد من إرباك الأسواق العالمية، وإثارة المزيد من مخاوف المستثمرين بأن هناك أزمة حقيقية كبيرة. وتعد هذه المرة الثالثة فقط خلال الـ25 عاما الماضية التي يقوم فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض طارئ لأسعار الفائدة.
جمارك-السيارت

5.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وهو الشهر الرابع عشر لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، تم تحصيل 1.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 13 ألفًا و193 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات و302 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل نحو 938 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تدريب 28 ألف موظف من مختلف الوزارات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية تقريرًا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الإصلاح الإدارى؛ وذلك في إطار تسليم هذا الملف المهم بعد فصله عن مهام الوزارة، وإضافة مهام ملف التنمية الاقتصادية إليها. وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه فيما يخص ملف تنمية وبناء القدرات فقد تم الانتهاء من تدريب نحو 28 ألف موظف من مختلف الوزارات منذ بداية المشروع، وإطلاق قاعدة بيانات المتدربين التي تم إعدادها بهدف تحديد إمكانيات كل موظف وتوجيه البرنامج التدريبي المناسب له مستقبلًا.
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: منع أي فعالية تتضمن تجمعات لمواجهة كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
مصطفى-مدبولي

بسبب كورونا.. الحكومة تعلق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي ياسم وزارة الصحة، قد قال أمس الأحد، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية ارتفع إلى 55 حالة.
مصطفى-مدبولي

حقيقة إعلان حالة الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ بمحافظتي الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«الوزراء» يوضح حقيقة إخلاء بعض المدارس بسبب كورونا

نفى مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من 7 مارس ولمدة 4 أسابيع نتيجة انتشار فيروس كورونا. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإخلاء أي مدرسة من المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع المدارس بكل محافظات الجمهورية خالية تماما من أي فيروسات وبائية، وأنها مستمرة في اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية.
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