رسميا.. تأجيل مؤتمر ومعرض سيتي سكيب مصر بسبب كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص

معرض سيتي سكيب

قررت شركة إنفورما العالمية المنظمة لمعرض سيتي سكيب مصر، تأجيله لوقت لاحق، والذي كان من المقرر أن يعقد من 18 إلى 21 مارس الجاري، وكذا مؤتمر جوائز سيتي سكيب الذى كان مقررا تنظيمه في 16 و 17 مارس. وقالت الشركة في بيان لها اليوم، الأربعاء، تم نشره على الصفحة الرسمية للمعرض، إن القرار جاء في أعقاب إعلان الحكومة تعليق جميع التجمعات العامة الكبرى في مصر. وأضافت الشركة، أننا نراقب الوضع بعناية ونعمل مع جميع أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية لضمان عقد سيتي سكيب مصر في أقرب وقت ممكن في عام 2020، وأن يكون أول حدث رئيسي بمجرد عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وقالت الشركة: “نحن ملتزمون بتقديم بديل ممتاز في وقت لاحق من عام 2020 للمشترين والبائعين لدينا على حد سواء، ونود أن نؤكد لكم أن تسجيلك ومشاركتك لم يتغيرا وصالحة للتواريخ الجديدة”. و: “نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر. نحن على ثقة من أنكم تتفهمون أننا اتخذنا هذا القرار بما يحقق