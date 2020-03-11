سموحة ضيفًا ثقيلآ على الأهلي في الدوري

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص

الأهلي - سموحة

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين إنتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوز، بينما يحتل سموحة بقيادة مدربه حمادة صدقي المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها في 22 مباراة من قبل، 19 منها في الدوري و3 في كأس مصر، ونجح الأهلي في الفوز في 13 مباراة، بينما انتصر سموحة 3 مرات وتعادلا في 6 مواجهات.وكان أكبر انتصار في مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي في نصف نهائي كأس مصر موسم 2016ـ2017 برباعية نظيفة، فيما حقق الأمواج الزرقاء

وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها في 22 مباراة من قبل، 19 منها في الدوري و3 في كأس مصر، ونجح الأهلي في الفوز في 13 مباراة، بينما انتصر سموحة 3 مرات وتعادلا في 6 مواجهات.



وكان أكبر انتصار في مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي في نصف نهائي كأس مصر موسم 2016ـ2017 برباعية نظيفة، فيما حقق الأمواج الزرقاء آخر انتصار على الأهلي في موسم 2015ـ 2016 بثلاثية نظيفة عن طريق إسلام محارب (هدفين) وخالد قمر.



وخرج من القائمة محمود كهربا وياسر إبراهيم وجونيور أجاي؛ للإيقاف، إلى جانب علي معلول وجيرالدو ومحمود متولي؛ للإصابة، بالإضافة لاستبعاد شريف إكرامي وصالح جمعة؛ لأسباب فنية.



فيما يفتقد سموحة خدمات الرباعي "ناصر ماهر وفوزي الحناوي وصلاح محسن ومحمد عبد المنعم" المعارين من النادي الأهلي، بسبب وجود بند في عقودهم يمنعهم من المشاركة.

