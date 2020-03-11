سموحة ضيفًا ثقيلا على الأهلي في الدوري

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص

الأهلي- سموحة

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوزًا، بينما يحتل سموحة، بقيادة مدربه حمادة صدقي، المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقين تواجها في 22 مباراة من قبل، 19 منها في الدوري و3 في كأس مصر، ونجح الأهلي في الفوز في 13 مباراة، بينما انتصر سموحة 3 مرات وتعادلا في 6 مواجهات. وكان أكبر انتصار في مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي في نصف نهائي كأس مصر موسم 2016ـ 2017 برباعية نظيفة، فيما حقق الأمواج الزرقاء