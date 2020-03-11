تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص

سموحة - الأهلي

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوز، بينما يحتل سموحة بقيادة مدربه حمادة صدقي المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقين تواجها في 22 مباراة من قبل، 19 منها في الدوري و3 في كأس مصر، ونجح الأهلي في الفوز في 13 مباراة، بينما انتصر سموحة 3 مرات وتعادلا في 6 مواجهات. وكان أكبر انتصار في مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي في نصف نهائي كأس مصر موسم 2016ـ2017 برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان (هدفين)

وتشير الأرقام إلى أن الفريقين تواجها في 22 مباراة من قبل، 19 منها في الدوري و3 في كأس مصر، ونجح الأهلي في الفوز في 13 مباراة، بينما انتصر سموحة 3 مرات وتعادلا في 6 مواجهات.



وكان أكبر انتصار في مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي في نصف نهائي كأس مصر موسم 2016ـ2017 برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان (هدفين) وجونيور أجاي وصالح جمعة، بينما حقق الأمواج الزرقاء آخر انتصار على الأهلي في موسم 2015ـ 2016 بثلاثية نظيفة عن طريق إسلام محارب (هدفين) وخالد قمر.



وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي:



- حراسة المرمى: محمد الشناوي.



- خط الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد - محمد هاني.



- خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".



- خط الهجوم: أحمد الشيخ - حسين الشحات - أليو بادجي.



