رياضة

باهر المحمدي خارج حسابات الفراعنة في معسكر مارس

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
أصبح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي خارج حسابات منتخب مصر في معسكر مارس بسببب إصابته مع الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري الممتاز، وذلك بعد أن أعلن الإسماعيلي غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع للعلاج مما يعني صعوبة لحاقه بمعسكر منتخب مصر في مارس الجاري، حيث يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، علمًا بأن الجهار الفني لمنتخب مصر أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.
وكان مصدر بمنتخب مصر، قد كشف أن عبد الله جمعة لاعب الزمالك، فرصته ضعيفة جدا في الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن عبد الله جمعة لا يشارك بصفة أساسية وعندما يشارك لا يؤدي بشكل مميز، بجانب المشكلة التي افتعلها مع جمهور الأهلي في لقاء السوبر الأخير. كما أكد المصدر أن حسين الشحات ومحمد
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الاهلى- وسموحة (13)

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوز، بينما يحتل سموحة بقيادة مدربه حمادة صدقي المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.
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سموحة ضيفًا ثقيلآ على الأهلي في الدوري

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين إنتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوز، بينما يحتل سموحة بقيادة مدربه حمادة صدقي المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.
خدمات-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات-في-استاد-القاهرة ‎ (2)

استاد القاهرة يستضيف إياب نصف نهائي دوري الأبطال

إلتقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد"الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة. وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي، تمهيدا لاستضافة مباراتي الاهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقد قرر الوزير بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى 10 مايو بدلًا من الأول من شهر أبريل.
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الإسماعيلي-الرجاء-المغربي (13)

الإسماعيلي يفقد هذا الثنائي أمام الرجاء

أكد أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبي في النادي الإسماعيلي، أن باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف، ثنائي الفريق، لن يلحقا بمواجهة الرجاء المغربي، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر مارس الجاري، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس "البطولة العربية"، بسبب الإصابة التي تعرضا لها، خلال لقاء الجونة الذي أقيم مساء أمس الإثنين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتحدث عبد العزيز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "تأكد غياب باهر المحمدي عن مواجهة الرجاء بعد تعرضه لتمزق في أربطة الركبة، ويحتاج اللاعب لفترة من 3 أسابيع إلى شهر للتعافي".
حسام- البدري

حسام البدري يصدم ثلاثي الأهلي والزمالك

يستعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، لتوجيه صدمة لثلاثي الأهلي والزمالك، بعدم ضمهم لمعسكر الفراعنة في مارس القادم، حيث يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. وكشف مصدر أن عبد الله جمعة لاعب الزمالك، فرصته ضعيفة جدا في الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن عبد الله جمعة لا يشارك بصفة أساسية وعندما يشارك لا يؤدي بشكل مميز، بجانب المشكلة التي افتعلها مع جمهور الأهلي في لقاء السوبر الأخير.
الإسماعيلي-الرجاء-المغربي (7)

الجونة يتعادل مع الإسماعيلي وسط قرارات مثيرة من الفار

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الإسماعيلي ونظيره الجونة التى أقيمت مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما جاء الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة. الجونة كاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى بعدما انفرد أحمد ياسر ريان، الذي سدد كرة، أبعدها باهر المحمدي من على خط المرمى قبل أن يصطدم في القائم، وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، لكن مدافع الإسماعيلي، لم يستطع أن يستكمل المباراة، ليشارك إبراهيم أبو اليزيد بدلا منه.
أحمد شوبير

شوبير يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، في أزمة حقيقية قبل مواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2012، حيث قال شوبير في تصريحات إذاعية: "البدري في مأزق بسبب اعتماد الأهلي والزمالك على الأجانب في التشكيل الأساسي، وذلك يؤثر بشكل واضح على جاهزية وحالة اللاعب المصري الذي يعتمد عليه منتخب الفراعنة، والأهلي يعتمد على أليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وأحيانًا جيرالدو، والزمالك يعتمد على فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحيانًا كاسونجو".
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