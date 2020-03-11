باهر المحمدي خارج حسابات الفراعنة في معسكر مارس

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص

باهر المحمدي

أصبح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي خارج حسابات منتخب مصر في معسكر مارس بسببب إصابته مع الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري الممتاز، وذلك بعد أن أعلن الإسماعيلي غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع للعلاج مما يعني صعوبة لحاقه بمعسكر منتخب مصر في مارس الجاري، حيث يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، علمًا بأن الجهار الفني لمنتخب مصر أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.

وكان مصدر بمنتخب مصر، قد كشف أن عبد الله جمعة لاعب الزمالك، فرصته ضعيفة جدا في الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن عبد الله جمعة لا يشارك بصفة أساسية وعندما يشارك لا يؤدي بشكل مميز، بجانب المشكلة التي افتعلها مع جمهور الأهلي في لقاء السوبر الأخير. كما أكد المصدر أن حسين الشحات ومحمد