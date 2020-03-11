3 أمريكيون يشاركون في تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك
١١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - صورة أرشيفية
أكدت مصادر أمنية سودانية لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء، مشاركة خبراء من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي، في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء. وبحسب المصادر، فإن 3 خبراء من المباحث الفيدرالية الأمريكية وصلوا الخرطوم، بهدف المشاركة في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح أول من أمس الإثنين.
وبدأت السلطات السودانية تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت بهجوم تفجيري على موكب حمدوك في أثناء توجهه للعمل.
وكشفت الشرطة السودانية، أمس الثلاثاء، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت حمدوك، ووفق بيان صادر عن رئاسة الشرطة السودانية، فإن العبوة التي استهدفت موكب حمدوك، كانت شديدة الانفجار، ووصل قطر آثارها إلى 1500 متر، مضيفا أن العبوة التي تزن 750 جراما، تم زرعها على جانبي الطريق، وهي مصنوعة من مادة
وكشفت الشرطة السودانية، أمس الثلاثاء، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت حمدوك، ووفق بيان صادر عن رئاسة الشرطة السودانية، فإن العبوة التي استهدفت موكب حمدوك، كانت شديدة الانفجار، ووصل قطر آثارها إلى 1500 متر، مضيفا أن العبوة التي تزن 750 جراما، تم زرعها على جانبي الطريق، وهي مصنوعة من مادة "أذيد الرصاص".
وأضافت الداخلية السودانية أن هذه المادة شديدة الحساسية، ولذلك، خلفت حفرة من 90 سنتميترا وعرض 65 سنتميترا وعمق 35 سنتيمترا، مشددة على أن التحقيقات متواصلة لأجل الكشف عن أبعاد المخطط، مؤكدة ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات في حال رصد أي تحركات مشبوهة.
وقال مصدر أمني مطلع في السودان، أمس، إن السلطات الأمنية أوقفت عددا من المشتبه فيهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء.