3 أمريكيون يشاركون في تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - صورة أرشيفية

أكدت مصادر أمنية سودانية لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء، مشاركة خبراء من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي، في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء. وبحسب المصادر، فإن 3 خبراء من المباحث الفيدرالية الأمريكية وصلوا الخرطوم، بهدف المشاركة في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح أول من أمس الإثنين. وبدأت السلطات السودانية تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت بهجوم تفجيري على موكب حمدوك في أثناء توجهه للعمل.

وكشفت الشرطة السودانية، أمس الثلاثاء، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت حمدوك، ووفق بيان صادر عن رئاسة الشرطة السودانية، فإن العبوة التي استهدفت موكب حمدوك، كانت شديدة الانفجار، ووصل قطر آثارها إلى 1500 متر، مضيفا أن العبوة التي تزن 750 جراما، تم زرعها على جانبي الطريق، وهي مصنوعة من مادة