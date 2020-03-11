التخطيط: تدريب 28 ألف موظف من مختلف الوزارات

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية تقريرًا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الإصلاح الإدارى؛ وذلك في إطار تسليم هذا الملف المهم بعد فصله عن مهام الوزارة، وإضافة مهام ملف التنمية الاقتصادية إليها. وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه فيما يخص ملف تنمية وبناء القدرات فقد تم الانتهاء من تدريب نحو 28 ألف موظف من مختلف الوزارات منذ بداية المشروع، وإطلاق قاعدة بيانات المتدربين التي تم إعدادها بهدف تحديد إمكانيات كل موظف وتوجيه البرنامج التدريبي المناسب له مستقبلًا.

وأضاف التقرير أن المحاور الرئيسية لخطة بناء القدرات حاليا تشمل الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، حديثى الالتحاق بالجهاز الإداري، خطة تدريب الموظفين وفقًا للمسار الوظيفي، وخطة تدريب القيادات التنفيذية المحلية. وأوضح تقرير وزارة التخطيط كذلك أن مشروع تقييم العاملين يأتى بهدف استكمال خطة التدريب وبناء القدرات