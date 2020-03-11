طلب إحاطة لمدبولي و3 وزراء بشأن فيروس «كورونا»

تحرير:محمد محمود ١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م

كورونا - صورة أرشيفية

تقدم النائب محمد عبد الغني، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والسكان هالة زايد، والتربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بشأن فيروس كورونا COVID-19، موضحا أن الطلب بشأن ظهور حالات مصابة بالفيروس وبداية انتشاره، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد العادية ونزلات البرد الشديدة وضيق في التنفس، والذي بدأ ينتشر في مصر مؤخرا عقب الحصول على أجهزة الفحص الطبي الخاصة بالكشف عن كورونا.

وأضاف عبد الغني، أن ازدياد الحالات خلال أيام قليلة يعني أن هناك أزمة بالفعل، خاصة أن الفيروس ينتشر عبر الجهاز التنفسي مما يؤكد سرعة انتشاره، بما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره، فضلا عن الغموض الذي انتاب الحالة المصرية والتي استمرت في النفي بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من

وأضاف عبد الغني، أن ازدياد الحالات خلال أيام قليلة يعني أن هناك أزمة بالفعل، خاصة أن الفيروس ينتشر عبر الجهاز التنفسي مما يؤكد سرعة انتشاره، بما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره، فضلا عن الغموض الذي انتاب الحالة المصرية والتي استمرت في النفي بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من عدم توافر جهاز الفحص الطبي عن الفيروس، والذي ظهر فقط عقب زيارة وزير الصحة والسكان لدولة الصين.



وطالب بمعرفة الإحصائيات الفعلية التي أجرتها الحكومة ووزارة الصحة والسكان لحصر عدد الحالات المصابة بفيروس COVID-19 في جميع أنحاء الجمهورية، ومدى تناسب الأجهزة بالفحص والكشف عن فيروس كورونا مع المواطنين والمحافظات، مشيرا إلى أنه في ظل اتجاه الدول العالمية لإجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا مجاني أو برسوم رمزية، تجري الدولة الفحص بـ1000 جنيه.



