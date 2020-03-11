سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

طلب إحاطة لمدبولي و3 وزراء بشأن فيروس «كورونا»

تحرير:محمد محمود ١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
تقدم النائب محمد عبد الغني، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والسكان هالة زايد، والتربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بشأن فيروس كورونا COVID-19، موضحا أن الطلب بشأن ظهور حالات مصابة بالفيروس وبداية انتشاره، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد العادية ونزلات البرد الشديدة وضيق في التنفس، والذي بدأ ينتشر في مصر مؤخرا عقب الحصول على أجهزة الفحص الطبي الخاصة بالكشف عن كورونا.
وأضاف عبد الغني، أن ازدياد الحالات خلال أيام قليلة يعني أن هناك أزمة بالفعل، خاصة أن الفيروس ينتشر عبر الجهاز التنفسي مما يؤكد سرعة انتشاره، بما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره، فضلا عن الغموض الذي انتاب الحالة المصرية والتي استمرت في النفي بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من
اقرأ المزيد
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: شفاء نصف الحالات المصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم، أول من أمس الإثنين. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
مصطفى-مدبولي

غدا إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص

فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
انقطاع-مياه

الجمعة قطع المياه عن 6 مدن بالقاهرة لأعمال الصيانة

أصدر المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، أعلن فيه أنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التى يتم تغذيتها من رافع رقم 2، المغذي بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق، بدر، العبور الجديدة)، والمناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة (السلام ـ النهضة)، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء بعد غد الجمعة، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر السبت يوم المقبل، لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.
كورونا 5

تخصيص أرقام للإبلاغ عن مروجي شائعات «كورونا»

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتس آب "01155508688 - 01155508851"، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
اقرأ المزيد من الأخبار
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزارة الصحة: شفاء 26 مصابا بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل 59 حالة تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماما وما زالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
فيروس- كورونا (18)

حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» في جامعة قناة السويس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيسة جامعة قناة السويس، أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات مستعدة للتعامل مع أي اشتباه في أي حالة على مدار 24 ساعة، متابعة بأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة داخل الكليات والمدن الجامعة، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل الإدارة الطبية بالجامعة والمستشفيات الجامعية. وكانت رئيسة الجامعة قد أصدرت قرارا بتأجيل كل الفعاليات التي تتضمن حشودا طلابية حيث تم إلغاء الندوات والمؤتمرات والاحتفالات الكبرى.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ55 حالة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي ياسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية ارتفع إلى 55 حالة، لافتًا إلى أن الرقم الأخير كان 48 حالة، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم. وأضاف المتحدث باسم وزارةالصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض المصاب القادم من صربيا، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزيرة الصحة: السياحة آمنة.. ولا داعي للخوف

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قطاع السياحة في مصر آمن، موجهة رسالة للعاملين بالقطاع السياحي بضرورة اتباع الأساليب الصحية السليمة للوقاية من كل الأمراض المعدية، جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية، اليوم الأحد، برفقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، معبد الكرنك، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]