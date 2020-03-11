رسالة من السيسي إلى سلطان عمان بشأن سد النهضة

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

استقبل هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان، وتمنياته بالتوفيق له في تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العماني الشقيق، مؤكدا على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.

وأوضح حافظ أن شكري سلم السلطان رسالة دعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، كما سلمه رسالة من الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، معربا عن تقدير مصر لموقف سلطنة عمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع