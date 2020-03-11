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أسعار الذهب تواصل الهبوط والجرام يخسر 3 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1661 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 728 جنيهًا. عيار 24: 832 جنيهًا. عيار 18: 624 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5824 جنيهًا. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في
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البنك-المركزي-الامريكى (2)

تأثير خفض أسعار الفائدة الأمريكية على السوق المصرية

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، قرارا طارئا بخفض أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1 و1.25%. وأكد المحللون أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا، كما أنها جاءت مفاجئة وبنسبة خفض أكبر من المتوقع، وهو ما تسبب في المزيد من إرباك الأسواق العالمية، وإثارة المزيد من مخاوف المستثمرين بأن هناك أزمة حقيقية كبيرة. وتعد هذه المرة الثالثة فقط خلال الـ25 عاما الماضية التي يقوم فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض طارئ لأسعار الفائدة.
جمارك-السيارت

5.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وهو الشهر الرابع عشر لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، تم تحصيل 1.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 13 ألفًا و193 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات و302 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل نحو 938 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تدريب 28 ألف موظف من مختلف الوزارات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية تقريرًا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الإصلاح الإدارى؛ وذلك في إطار تسليم هذا الملف المهم بعد فصله عن مهام الوزارة، وإضافة مهام ملف التنمية الاقتصادية إليها. وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه فيما يخص ملف تنمية وبناء القدرات فقد تم الانتهاء من تدريب نحو 28 ألف موظف من مختلف الوزارات منذ بداية المشروع، وإطلاق قاعدة بيانات المتدربين التي تم إعدادها بهدف تحديد إمكانيات كل موظف وتوجيه البرنامج التدريبي المناسب له مستقبلًا.
هايد-بارك-للتنمية لال مشاركتها-فى-سيتى سكيب 2019‎ (1)

رسميا.. تأجيل مؤتمر ومعرض سيتي سكيب مصر بسبب كورونا

قررت شركة إنفورما العالمية المنظمة لمعرض سيتي سكيب مصر، تأجيله لوقت لاحق، والذي كان من المقرر أن يعقد من 18 إلى 21 مارس الجاري، وكذا مؤتمر جوائز سيتي سكيب الذى كان مقررا تنظيمه في 16 و 17 مارس. وقالت الشركة في بيان لها اليوم، الأربعاء، تم نشره على الصفحة الرسمية للمعرض، إن القرار جاء في أعقاب إعلان الحكومة تعليق جميع التجمعات العامة الكبرى في مصر. وأضافت الشركة، أننا نراقب الوضع بعناية ونعمل مع جميع أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية لضمان عقد سيتي سكيب مصر في أقرب وقت ممكن في عام 2020، وأن يكون أول حدث رئيسي بمجرد عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 731 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1660 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 721 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 715 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1644 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
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