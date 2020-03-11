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تخصيص أرقام للإبلاغ عن مروجي شائعات «كورونا»

١١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتس آب "01155508688 - 01155508851"، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وذلك بعدما تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل المواطنين. وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: شفاء نصف الحالات المصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم، أول من أمس الإثنين. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
مصطفى-مدبولي

غدا إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص

فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
انقطاع-مياه

الجمعة قطع المياه عن 6 مدن بالقاهرة لأعمال الصيانة

أصدر المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، أعلن فيه أنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التى يتم تغذيتها من رافع رقم 2، المغذي بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق، بدر، العبور الجديدة)، والمناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة (السلام ـ النهضة)، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء بعد غد الجمعة، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر السبت يوم المقبل، لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.
السيسي (1)

رسالة من السيسي إلى سلطان عمان بشأن سد النهضة

استقبل هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان، وتمنياته بالتوفيق له في تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العماني الشقيق، مؤكدا على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.
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فيروس- كورونا (17)

لبنان يسجل أول وفاة بفيروس «كورونا»

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي. وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 حالة هذا الأسبوع. كما أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إغلاق الحدائق العامة. وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: "تقرر إغلاق الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزارة الصحة: شفاء 26 مصابا بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل 59 حالة تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماما وما زالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
فيروس- كورونا (19)

المغرب يعلق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا

قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد. وكتب رئيس الوزراء، على حسابه على موقع "تويتر": "بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من إيطاليا وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر". وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قرر إغلاق البلاد ومنع الدخول والخروج منها حتى الشهر القادم بعد إصابة 9 آلاف و172 شخصا بالفيروس ووفاة 463 آخرين.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: منع أي فعالية تتضمن تجمعات لمواجهة كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
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