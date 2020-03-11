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غدا إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص

١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
ويعقد الوزراء والمسئولون المعنيون مؤتمرا صحفيا، اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل، وحتى السبت، حيث كشفت أنه من المنتظر أن تتعرض
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: شفاء نصف الحالات المصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم، أول من أمس الإثنين. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
انقطاع-مياه

الجمعة قطع المياه عن 6 مدن بالقاهرة لأعمال الصيانة

أصدر المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، أعلن فيه أنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التى يتم تغذيتها من رافع رقم 2، المغذي بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق، بدر، العبور الجديدة)، والمناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة (السلام ـ النهضة)، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء بعد غد الجمعة، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر السبت يوم المقبل، لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.
كورونا 5

تخصيص أرقام للإبلاغ عن مروجي شائعات «كورونا»

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتس آب "01155508688 - 01155508851"، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
السيسي (1)

رسالة من السيسي إلى سلطان عمان بشأن سد النهضة

استقبل هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان، وتمنياته بالتوفيق له في تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العماني الشقيق، مؤكدا على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

«لسوء الطقس».. الحكومة تقرر تعطيل الدراسة الخميس المقبل

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
مصطفى-مدبولي

الموافقة على منحة للبنك الدولي بـ1.746 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافى بـ1.746 مليون دولار، للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسي"، بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
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