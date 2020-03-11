غدا إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص

١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

ويعقد الوزراء والمسئولون المعنيون مؤتمرا صحفيا، اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل، وحتى السبت، حيث كشفت أنه من المنتظر أن تتعرض