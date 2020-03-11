بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت بلجيكا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك، اليوم الأربعاء، أن مريضا يبلغ من العمر 90 عاما توفى جراء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل. ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه ألمانيا ثالث حالة وفاة من جراء فيروس كورونا، بعد تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول فيها: "على دول الاتحاد الأوروبي أن تنسق جهودها للحد من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا"، مضيفة: "لا يمكن عزل البلاد عن بعضها البعض في القارة الأوروبية".

فيما ارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في إيران إلى 354 حالة وفاة.من ناحية أخرى، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتساب "01155508688 - 01155508851"، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات