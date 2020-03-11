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الصحة: شفاء نصف الحالات المصابة بفيروس كورونا

١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية
هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم، أول من أمس الإثنين. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأشار مجاهد إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها، الإثنين، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 60 حالة، منهم 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة
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مصطفى-مدبولي

غدا إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص

فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
انقطاع-مياه

الجمعة قطع المياه عن 6 مدن بالقاهرة لأعمال الصيانة

أصدر المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، أعلن فيه أنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التى يتم تغذيتها من رافع رقم 2، المغذي بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق، بدر، العبور الجديدة)، والمناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة (السلام ـ النهضة)، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء بعد غد الجمعة، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر السبت يوم المقبل، لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.
كورونا 5

تخصيص أرقام للإبلاغ عن مروجي شائعات «كورونا»

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتس آب "01155508688 - 01155508851"، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
السيسي (1)

رسالة من السيسي إلى سلطان عمان بشأن سد النهضة

استقبل هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان، وتمنياته بالتوفيق له في تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العماني الشقيق، مؤكدا على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.
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كورونا 2

طلب إحاطة لمدبولي و3 وزراء بشأن فيروس «كورونا»

تقدم النائب محمد عبد الغني، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والسكان هالة زايد، والتربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بشأن فيروس كورونا COVID-19، موضحا أن الطلب بشأن ظهور حالات مصابة بالفيروس وبداية انتشاره، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد العادية ونزلات البرد الشديدة وضيق في التنفس، والذي بدأ ينتشر في مصر مؤخرا عقب الحصول على أجهزة الفحص الطبي الخاصة بالكشف عن كورونا.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزارة الصحة: شفاء 26 مصابا بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل 59 حالة تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماما وما زالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ55 حالة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي ياسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية ارتفع إلى 55 حالة، لافتًا إلى أن الرقم الأخير كان 48 حالة، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم. وأضاف المتحدث باسم وزارةالصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض المصاب القادم من صربيا، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزيرة الصحة: السياحة آمنة.. ولا داعي للخوف

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قطاع السياحة في مصر آمن، موجهة رسالة للعاملين بالقطاع السياحي بضرورة اتباع الأساليب الصحية السليمة للوقاية من كل الأمراض المعدية، جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية، اليوم الأحد، برفقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، معبد الكرنك، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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