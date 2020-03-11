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الحكومة تدرس منع استيراد الموبايلات رديئة الصنع والضارة بالصحة

عمرو طلعت: المشروع يهدف الى حوكمة التخلص من المخلفات الالكترونية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المشاركة في صناعات إعادة تدويرها وخلق فرص عمل جديدة للشباب
تحرير:أحمد البرماوي ١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
مشروع تدوير المخلفات
مشروع تدوير المخلفات
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ وبحضور بول جارنييه سفير سويسرا في القاهرة؛ تناول اللقاء مناقشة سبل تفعيل "مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر"، فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سفارة سويسرا فى القاهرة عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر؛ حيث تم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على أنه في ضوء تزايد معدلات الرقمنة والتوجه نحو التحول الرقمي في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية أصبح من الضروري اتخاذ طرق علمية من أجل التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والحوسبية على نحو صديق للبيئة؛ مشيدا بالتعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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البورصة

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع على أرباح 1.5 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 1.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 599.776 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين . وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 11194 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.42% إلى مستوى 1096 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%، إلى مستوى 1173 نقطة .
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الهبوط والجرام يخسر 3 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1661 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
البنك-المركزي-الامريكى (2)

تأثير خفض أسعار الفائدة الأمريكية على السوق المصرية

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، قرارا طارئا بخفض أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1 و1.25%. وأكد المحللون أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا، كما أنها جاءت مفاجئة وبنسبة خفض أكبر من المتوقع، وهو ما تسبب في المزيد من إرباك الأسواق العالمية، وإثارة المزيد من مخاوف المستثمرين بأن هناك أزمة حقيقية كبيرة. وتعد هذه المرة الثالثة فقط خلال الـ25 عاما الماضية التي يقوم فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض طارئ لأسعار الفائدة.
جمارك-السيارت

5.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وهو الشهر الرابع عشر لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، تم تحصيل 1.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 13 ألفًا و193 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات و302 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل نحو 938 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
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الاتصالات والاستثمار

الاتصالات تبحث مع هيئة الاستثمار ميكنة الخدمات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الهيئة لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون في جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
فيروس-كورونا (3)

الصين تنتج 53 سيارة إسعاف خلال 12 يوما

تمكنت مجموعة محركات "جيانج لينج"، أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبي خلال 12 يوما، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد". وذكرت المجموعة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثاني من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، إذ تم إنتاج 10 سيارات إسعاف في يوم واحد.
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