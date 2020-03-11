جريمة

حجز جلسة محاكمة رئيس القلم الجنائي بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م
محكمة - صورة تعبيرية
محكمة - صورة تعبيرية
قررت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد القادر، اليوم الأربعاء، حجز قضية رئيس القلم الجنائي والمتهم فيها رئيس القلم الجنائي لإحدى نيابات الاسكندرية بإهانة محام سكندري لجلسة 14 أبريل المقبل للحكم، وذلك بعد أن أدعى مدنيا المحامي السكندري المجني عليه وطالب بتعويض مدني المؤقت 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقال في صحيفة إعلانه إنه سيتبرع به لـ"صندوق تحيا مصر"، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم للمرافعات والتي استمرت قرابة 4 ساعات في القضية 1013 لسنة 2020.
حضرت الجلسة مستشارة عن هيئة قضايا الدولة كممثلة عن وزير العدل والتي أمرت محكمة جنح المنشية بإعلانه في الدعوى كمسؤول عن الحقوق المدنية باعتبار أن موظف النيابة المتهم يتبع وظيفيا وزير العدل.وقامت المحكمة بفض الحرز والاستماع إليه وهو عبارة عن "فلاشة" قدمها المحامي في أثناء تحقيقات ىالنيابة وتحوي مقطعين
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ضبط 550 كيلوجرام لحوم وأسماك فاسدة بالإسماعيلية

شنت مديرية الطب البيطري حملة رقابية على الأسواق تم خلالها ضبط وتحرير 18 محضرا ومخالفة، وشملت تحرير محاضر مخالفات في مدينة أبو صوير منها ضبط 17 كيلوجراما من ذبح خارج المجازر الحكومية ولا توجد شهادة صحية، و164 كيلوجراما من أسماك الماكريل المنتهية الصلاحية بسبب عطل بتايمر الثلاجة والنظافة متوسطة، أقل من 5 كيلوجرام من اللحوم في الثلاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والنظافة غير جيدة ويوجد كمية كبيرة من الدهون في الثلاجة، وتحرير محضر رقم 1298 جنح أبو صوير.
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مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل تسبب في انقلاب السيارة بمدخل قرية بني عدي دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين. اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغًا من أهالي مركز منفلوط بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل ووجود مصابين ووفاة شاب.
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«جثة وطلق ناري».. غموض مقتل شاب في قرية بالعياط

جثة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر عليها بقرية جرزا في العياط، شكلت لغزا تسعى الأجهزة الأمنية بالجيزة لفك غموضه وضبط المتهم. بلاغ ورد لقسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "صابر. ف" مصاب بطلق ناري. التحريات دلت أن شخص أطلق النيران على المجني عليه ولاذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية الجناة والدافع وراء إرتكاب الجريمة.
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إصابة 7 أطفال ومشرفة في تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تقل أطفال حضانة بطريق "المعدية - إدكو" أمام قرية النمرة 5، أسفر عن إصابة 7 أطفال ومشرفة الحضانة. اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق إدكو قرية المعدية أمام قرية نمرة 5 ووجود مصابين. الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارتين أحداهما مخصصة لنقل تلاميذ الحضانة، وتبين إصابة 7 أطفال ومشرفة.
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محكمة-ارشفية

إلزام وزير الداخلية بـ20 ألف جنيه لمواطنين اعتقلا في عهد مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ مقداره عشرين ألف جنيه لاثنين من المواطنين كتعويض لهما عن فترة اعتقالهما في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، قبل أحداث 25 يناير، إذ صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح، وعضوية كلًا من: المستشار أحمد فكري، والمستشار محمد أبو الروس، وحضور المستشار وليد عبد الحميد، وسكرتارية محمد السيد، في الدعويين القضائيتين، أرقام 6637 لسنة 72 قضائية، والدعوى رقم 25393 لسنة 71.
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بعد مصرع مُسنة.. توقف حركة قطارات الإسكندرية

لقيت سيدة فى العقد السابع من العمر، مصرعها، بعد أن صدمها قطار أبو قير، طريق سكة حديد "إسكندرية – أبو قير" بشرق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قيامها بعبور شريط السكة الحديد بأحد الأماكن غير المخصصة لعبور المواطنين فى المنطقة ما بين محطتي قطار العصافرة وسيدي بشر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بشرق محافظة الإسكندرية، فيما تسبب الحادث فى إيقاف حركة السكة الحديد لمدة وصلت لنحو نصف ساعة لحين وصول سيارة الإسعاف والأجهزة الامنية لنقل الجثة للمشرحة وإزالة رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة مجددا.
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ضبط 18 ألف سرنجة ومصنع بلاستيك وآخر للحوم بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكثفة ببرج العرب، بغرب المدينة، أسفرت عن ضبط مصنع بلاستيك، بالإضافة إلى 18 ألف سرنجة طبية غير صالحة، وكذلك مصنع لإنتاج اللحوم بفول الصويا وكمية كبيرة من الدواجن الفاسدة. وكان المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين وحماية للاقتصاد الوطنى وتم تسيير حملة لإدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة.
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التموين: ضبط 13 ألف كمامة وقفاز طبي مجهولة المصدر

أعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات طبية خلال حملة قامت بها مديرية التموين بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء خالد غانم، وإدارة مباحث تموين الإسكندرية برئاسة العميد إيهاب يوسف، للاشتراك خلال حملات مكبرة على قطاع محلات بيع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها حرصا على صحة المواطنين وحماية من الغش التجاري والتدليس وحماية للاقتصاد الوطني من دخول سلع مستوردة بطرق غير شرعية بدون مستندات دالة على مشروعية الحيازة.
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