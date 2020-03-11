حجز جلسة محاكمة رئيس القلم الجنائي بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م

محكمة - صورة تعبيرية

قررت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد القادر، اليوم الأربعاء، حجز قضية رئيس القلم الجنائي والمتهم فيها رئيس القلم الجنائي لإحدى نيابات الاسكندرية بإهانة محام سكندري لجلسة 14 أبريل المقبل للحكم، وذلك بعد أن أدعى مدنيا المحامي السكندري المجني عليه وطالب بتعويض مدني المؤقت 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقال في صحيفة إعلانه إنه سيتبرع به لـ"صندوق تحيا مصر"، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم للمرافعات والتي استمرت قرابة 4 ساعات في القضية 1013 لسنة 2020.

حضرت الجلسة مستشارة عن هيئة قضايا الدولة كممثلة عن وزير العدل والتي أمرت محكمة جنح المنشية بإعلانه في الدعوى كمسؤول عن الحقوق المدنية باعتبار أن موظف النيابة المتهم يتبع وظيفيا وزير العدل.وقامت المحكمة بفض الحرز والاستماع إليه وهو عبارة عن "فلاشة" قدمها المحامي في أثناء تحقيقات ىالنيابة وتحوي مقطعين