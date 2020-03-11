بينهم أجانب.. توقيف مشتبه بهم في محاولة اغتيال حمدوك

١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - صورة أرشيفية

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في تصريح له، اليوم الأربعاء، توقيف مشتبه بهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بينهم أجانب، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أكدت مصادر أمنية سودانية لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم، مشاركة خبراء من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي، في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء. وبحسب المصادر، فإن 3 خبراء من المباحث الفيدرالية الأمريكية وصلوا الخرطوم، بهدف المشاركة في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات العملية الإرهابية.

وبدأت السلطات السودانية تحقيقا في محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح أول من أمس الإثنين، والتي جرت بهجوم تفجيري على موكب حمدوك في أثناء توجهه للعمل.وكشفت الشرطة السودانية، أمس الثلاثاء، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت حمدوك، ووفق بيان صادر عن رئاسة الشرطة