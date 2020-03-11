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بينهم أجانب.. توقيف مشتبه بهم في محاولة اغتيال حمدوك

١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - صورة أرشيفية
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - صورة أرشيفية
أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في تصريح له، اليوم الأربعاء، توقيف مشتبه بهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بينهم أجانب، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أكدت مصادر أمنية سودانية لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم، مشاركة خبراء من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي، في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء. وبحسب المصادر، فإن 3 خبراء من المباحث الفيدرالية الأمريكية وصلوا الخرطوم، بهدف المشاركة في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات العملية الإرهابية.
وبدأت السلطات السودانية تحقيقا في محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح أول من أمس الإثنين، والتي جرت بهجوم تفجيري على موكب حمدوك في أثناء توجهه للعمل.وكشفت الشرطة السودانية، أمس الثلاثاء، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت حمدوك، ووفق بيان صادر عن رئاسة الشرطة
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

3 أمريكيون يشاركون في تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك

أكدت مصادر أمنية سودانية لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء، مشاركة خبراء من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي، في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء. وبحسب المصادر، فإن 3 خبراء من المباحث الفيدرالية الأمريكية وصلوا الخرطوم، بهدف المشاركة في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح أول من أمس الإثنين. وبدأت السلطات السودانية تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت بهجوم تفجيري على موكب حمدوك في أثناء توجهه للعمل.
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السعودية تعلن تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة يبلغ حتى الآن 20 حالة مؤكدة "10 ذكور - 10 إناث" ومتوسط أعمارهم تبلغ 47 عاما 7 حالات منها كانت قادمة من إيران و3 حالات من العراق و3 مرت بإيران والعراق وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، و4 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.
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اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا " في بيت لحم، ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 29 حالة.
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لبنان يسجل أول وفاة بفيروس «كورونا»

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي. وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 حالة هذا الأسبوع. كما أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إغلاق الحدائق العامة. وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: "تقرر إغلاق الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

3 أمريكيون يشاركون في تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك

أكدت مصادر أمنية سودانية لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء، مشاركة خبراء من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي، في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء. وبحسب المصادر، فإن 3 خبراء من المباحث الفيدرالية الأمريكية وصلوا الخرطوم، بهدف المشاركة في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح أول من أمس الإثنين. وبدأت السلطات السودانية تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت بهجوم تفجيري على موكب حمدوك في أثناء توجهه للعمل.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

نجاة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك من الاغتيال

تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، لمحاولة اغتيال في الخرطوم، وذلك في انفجار استهدف موكبه المكون من سيارتين في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم. ويعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، فيما لم يتعرض أحد لإصابات من جراء الحادث. ووفقا لمنشور منسوب لمنى عبد الله زوجة حمدوك، فإن "حمدوك بخير ولم يصب". وقال التلفزيون السوداني في وقت لاحق، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وهو "بخير"، وذلك بحسب ما نقله موقع "ٍسكاي نيوز" بالعربية.
موسى فكي محمد رئيس المفوضية الإفريقية

رئيس المفوضية الإفريقية: لم ولن نبخل بمساعدة السودان

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن الاتحاد لم ولن يبخل بأي جهد لمساعدة السودان في الحالة الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن الاتحاد ليس منظمة تمويلية، ولكن له صوت في المجتمع الدولي، ونقوم باتصالات مع المانحين والدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه المرحلة الانتقالية . وأضاف فكي، في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم في ختام زيارته للسودان ، أنه جاء إلى السودان مع وفد رفيع المستوى للوقوف على الأحوال بعد 6 أشهر من توقيع الاتفاق السياسي الذي أشرفت الوساطة الافريقية على تحقيقه بين الفاعلين السياسيين المدنيين والعسكريين، مشيرا إلى أنه التقى بجميع الفاعلين وعلى كل المستويات وأجرى معهم نقاشا صريحا وعميقا وأخويا حول كل القضايا والتحديات المتعلقة بالوضع السياسي الراهن وأولويات المرحلة الانتقالية.
اجتماع -القوات- المسلحة

السيسي يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً، لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأطلع السيسي، خلال الاجتماع، على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.
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