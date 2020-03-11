البورصة تختتم تعاملات الأسبوع على أرباح 1.5 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٥ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 1.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 599.776 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين . وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 11194 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.42% إلى مستوى 1096 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%، إلى مستوى 1173 نقطة .