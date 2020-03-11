البورصة تختتم تعاملات الأسبوع على أرباح 1.5 مليار جنيه
تحرير:أحمد البرماوي
١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٥ م
البورصة
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 1.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 599.776 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين .
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 11194 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.42% إلى مستوى 1096 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%، إلى مستوى 1173 نقطة .
وبلغ حجم التداول على الأسهم 219 مليون ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 24 عملية لعدد 193 شركة، وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركات، ولم تتغير مستويات 34 شركة .