ضبط 550 كيلوجرام لحوم وأسماك فاسدة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م

لحوم فاسدة - صورة أرشيفية

شنت مديرية الطب البيطري حملة رقابية على الأسواق تم خلالها ضبط وتحرير 18 محضرا ومخالفة، وشملت تحرير محاضر مخالفات في مدينة أبو صوير منها ضبط 17 كيلوجراما من ذبح خارج المجازر الحكومية ولا توجد شهادة صحية، و164 كيلوجراما من أسماك الماكريل المنتهية الصلاحية بسبب عطل بتايمر الثلاجة والنظافة متوسطة، أقل من 5 كيلوجرام من اللحوم في الثلاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والنظافة غير جيدة ويوجد كمية كبيرة من الدهون في الثلاجة، وتحرير محضر رقم 1298 جنح أبو صوير.

كما تم تحرير محضر رقم 1297 جنح أبو صوير بسبب عدم وجود شهادات صحية، ومحضر رقم 22 جنح أمن دولة طوارئ، ومحضر رقم 1302 جنح أبو صوير لعدم وجود شهادة صحية وعدم الاعلان عن الإسعار ووجود كمية كبيرة من الدهون داخل الثلاجة، ومحضر رقم 1514 جنح أبو صوير بسبب عدم وجود شهادة صحية وعدم عمل الثلاجة بكفاءة.وفي قرى نفيشة