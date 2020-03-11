جريمة

ضبط 550 كيلوجرام لحوم وأسماك فاسدة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م
لحوم فاسدة - صورة أرشيفية
لحوم فاسدة - صورة أرشيفية
شنت مديرية الطب البيطري حملة رقابية على الأسواق تم خلالها ضبط وتحرير 18 محضرا ومخالفة، وشملت تحرير محاضر مخالفات في مدينة أبو صوير منها ضبط 17 كيلوجراما من ذبح خارج المجازر الحكومية ولا توجد شهادة صحية، و164 كيلوجراما من أسماك الماكريل المنتهية الصلاحية بسبب عطل بتايمر الثلاجة والنظافة متوسطة، أقل من 5 كيلوجرام من اللحوم في الثلاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والنظافة غير جيدة ويوجد كمية كبيرة من الدهون في الثلاجة، وتحرير محضر رقم 1298 جنح أبو صوير.
كما تم تحرير محضر رقم 1297 جنح أبو صوير بسبب عدم وجود شهادات صحية، ومحضر رقم 22 جنح أمن دولة طوارئ، ومحضر رقم 1302 جنح أبو صوير لعدم وجود شهادة صحية وعدم الاعلان عن الإسعار ووجود كمية كبيرة من الدهون داخل الثلاجة، ومحضر رقم 1514 جنح أبو صوير بسبب عدم وجود شهادة صحية وعدم عمل الثلاجة بكفاءة.وفي قرى نفيشة
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محاكمة لجين

حجز جلسة محاكمة رئيس القلم الجنائي بالإسكندرية

قررت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد القادر، اليوم الأربعاء، حجز قضية رئيس القلم الجنائي والمتهم فيها رئيس القلم الجنائي لإحدى نيابات الاسكندرية بإهانة محام سكندري لجلسة 14 أبريل المقبل للحكم، وذلك بعد أن أدعى مدنيا المحامي السكندري المجني عليه وطالب بتعويض مدني المؤقت 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقال في صحيفة إعلانه إنه سيتبرع به لـ"صندوق تحيا مصر"، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم للمرافعات والتي استمرت قرابة 4 ساعات في القضية 1013 لسنة 2020.
حادث المنيب-10

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل تسبب في انقلاب السيارة بمدخل قرية بني عدي دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين. اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغًا من أهالي مركز منفلوط بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل ووجود مصابين ووفاة شاب.
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«جثة وطلق ناري».. غموض مقتل شاب في قرية بالعياط

جثة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر عليها بقرية جرزا في العياط، شكلت لغزا تسعى الأجهزة الأمنية بالجيزة لفك غموضه وضبط المتهم. بلاغ ورد لقسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "صابر. ف" مصاب بطلق ناري. التحريات دلت أن شخص أطلق النيران على المجني عليه ولاذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية الجناة والدافع وراء إرتكاب الجريمة.
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إصابة 7 أطفال ومشرفة في تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تقل أطفال حضانة بطريق "المعدية - إدكو" أمام قرية النمرة 5، أسفر عن إصابة 7 أطفال ومشرفة الحضانة. اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق إدكو قرية المعدية أمام قرية نمرة 5 ووجود مصابين. الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارتين أحداهما مخصصة لنقل تلاميذ الحضانة، وتبين إصابة 7 أطفال ومشرفة.
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تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
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الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.
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