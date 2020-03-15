سعر الدولار اليوم الأحد 15 مارس 2020 في البنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية
سعر الدولار اليوم فى البنوك
سجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي، وبنك عودة، وبنك إتش إس بي سي نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار أيضًا في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران، وبنك بلوم نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
فيما سجل سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، والبنك التجاري الدولي نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.