سعر الدولار اليوم الأحد 15 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية