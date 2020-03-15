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سعر الدولار اليوم الأحد 15 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية
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بعد اجتماعهم بالوزير.. شركات المحمول تمنح المستخدمين مزايا مجانية

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
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البنك المركزي يلغي رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

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زيادة 4 قروش..ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

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سعر الدولار اليوم الإثنين 9 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
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سعر الدولار اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 في البنوك

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