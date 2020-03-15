63.8 مليار متر مكعب حجم كميات الغاز الطبيعي في 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص

الغاز الطبيعي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2018-2019، وأهم مؤشراتها ما يلي: بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 149.8 مليون طن متري عام 2018-2019، مقابل 136.9 مليون طن متري عام 2017-2018، بنسبة زيادة قدرها 9.4%. وبلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 282.5 ألف طن متري عام 2018-2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 120 جنيها، مقابل 385.1 ألف طن متري عام 2017-2018.

وبلغت الكميات المنقولة باللواري 27 مليون طن متري عام 2018-2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 53 جنيها، مقابل 17.4 مليون طن متري عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 55%.وبلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 61.2 مليون طن متري عام 2018-2019 وهي تمثل أعلى كميات تم نقلها مقابل 58.4 مليون طن متري عام 2017-2018