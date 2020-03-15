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63.8 مليار متر مكعب حجم كميات الغاز الطبيعي في 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2018-2019، وأهم مؤشراتها ما يلي: بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 149.8 مليون طن متري عام 2018-2019، مقابل 136.9 مليون طن متري عام 2017-2018، بنسبة زيادة قدرها 9.4%. وبلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 282.5 ألف طن متري عام 2018-2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 120 جنيها، مقابل 385.1 ألف طن متري عام 2017-2018.
وبلغت الكميات المنقولة باللواري 27 مليون طن متري عام 2018-2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 53 جنيها، مقابل 17.4 مليون طن متري عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 55%.وبلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 61.2 مليون طن متري عام 2018-2019 وهي تمثل أعلى كميات تم نقلها مقابل 58.4 مليون طن متري عام 2017-2018
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بعد اجتماعهم بالوزير.. شركات المحمول تمنح المستخدمين مزايا مجانية

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
طارق-عامر (2)

البنك المركزي يلغي رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خطابًا للبنوك يتضمن تعليمات وإجراءات احترازية ووقائية لضمان استمرارية العمل في القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد. وشملت الإجراءات قرارات تتعلق بضمان استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والعمليات المصرفية.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 9%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 560.164 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% ليغلق عند مستوي 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة.
دولارات

زيادة 4 قروش..ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وزادت العملة الخضراء حوالي 4 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
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قطن

39.9% زيادة في إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر

أصدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلي من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2019. ومن أهم مؤشراتها ما يلي: بلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر 1.7 مليون قنطار مترى في 31 أغسطس 2019، مقابل 1.2 مليون قنطار متري فى 31 أغسطس 2018 بنسبة زيادة قـدرها 39.9%، وذلك بسبب زيادة كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهي في 31/8/2019. كما بلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة 1.5 مليون قنطار مترى بنسبة قدرها 90.6 %.
خضروات-اسواق

الخضراوات والفاكهة.. 7 سلع انخفضت أسعارها في فبراير

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 6.8% خلال شهر يناير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.9% خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشارت البيانات إلى استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلـغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

أسعار الطعام والشراب تهبط بالتضخم إلى 4.9%

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة خلال شهر فبراير الماضي، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضحت البيانات، حدوث انخفاض في أسعار الطعام والشراب خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق عليه، حيث تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (5.4%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (0.3%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.2%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (1.3%).
سلع-غذائية

انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 4.9% في فبراير الماضي

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 6.8% خلال شهر يناير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.9% خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019. بينما أشار جهاز الإحصاء إلى استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020.
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