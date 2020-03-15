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البورصة تخسر 31 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 31.3 مليار جنيه، ليسجل نحو 568.475 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي، جلسة يوم الأربعاء. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 6.3%، وانخفض مؤشر البورصة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.31%، كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 2.72%.
واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأسبوع الماضي، على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 1.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 599.776 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 11194 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI
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بعد اجتماعهم بالوزير.. شركات المحمول تمنح المستخدمين مزايا مجانية

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
طارق-عامر (2)

البنك المركزي يلغي رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خطابًا للبنوك يتضمن تعليمات وإجراءات احترازية ووقائية لضمان استمرارية العمل في القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد. وشملت الإجراءات قرارات تتعلق بضمان استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والعمليات المصرفية.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 9%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 560.164 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% ليغلق عند مستوي 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة.
دولارات

زيادة 4 قروش..ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وزادت العملة الخضراء حوالي 4 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
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بورصة (1)

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 603 مليار جنيه، في مقابل نحو 598.328 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الثلاثاء. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.10%، وقفز مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 0.68%. وأغلقت مؤشرات البورصة أمس على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه.
بورصة

البورصة تربح 4 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1%

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 598 مليار جنيه، في مقابل نحو 594 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1548 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل مستوى 1087 نقطة وصعد مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1171 نقطة.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 17 مليار جنيه مع هبوط الأسواق العالمية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 17.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 627 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي. ويأتي هذا التراجع في ظل هبوط الأسواق العالمية وخاصة البورصات الخليجية، وسط تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس «كورونا». وتصدر كل من سوق دبي المالي والسوق السعودي تراجعات الأسواق الخليجية.
بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى نحو 628.2 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه خلال جلسة الخميس الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30 »بنسبة 2.34% إلى مستوى 12058 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.81%، وانخفض أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.
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