البورصة تخسر 31 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 31.3 مليار جنيه، ليسجل نحو 568.475 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي، جلسة يوم الأربعاء. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 6.3%، وانخفض مؤشر البورصة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.31%، كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 2.72%.

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأسبوع الماضي، على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 1.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 599.776 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 11194 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI