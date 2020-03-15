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الضرائب: سداد المساهمة التكافلية أونلاين نهاية مارس

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
وزارة المالية
وزارة المالية
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه اعتبارا من 29 مارس 2020 سيتم إتاحة سداد المساهمة التكافلية أونلاين وذلك عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg يأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين وتسهيل كل الإجراءات أمامهم. وأشار عبد القادر إلى أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
وأوضح رئيس المصلحة، أنه طبقا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة
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زيادة 4 قروش..ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الإقرارات الإلكترونية كشفت 25 حالة تهرب ضريبي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بنهاية العام الحالي سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة بما يرضي الله. وأوضح معيط أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف العديد من حالات التهرب الضريبي، خاصة بعد الربط الإلكتروني لمنظومتي الضرائب والجمارك، وقد تم ضبط 25 حالة مؤخرًا بقيمة فاقد ضريبي 18 مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
حديد

الضرائب: تحصيل ضريبة من شركات الحديد على شراء الخردة

قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، إنه تلاحظ أن بعض شركات تصنيع الحديد التي تشتري الخردة تحصل ضريبة من أصحابها ولا تورد هذه الضريبة للمصلحة، ومن ثم تم إصدار قرار وزاري بشأن قيام شركات الحديد عند شراء الخردة باستقطاع الضريبة من صاحب الخردة وتوريدها للمصلحة. وأضاف يوسف بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم، الإثنين، أنه تم إصدار تعليمات من المصلحة بأن تقوم شركة الحديد بعمل كشف تفصيلي وتقدمه للمأمورية يتضمن اسم التاجر أو المورد ورقم تسجيله والضريبة والقسيمة، حتى تقوم المأمورية بتسوية الضريبة حتى لا يتم دفع الضريبة مرتين.
سجائر (1)

66 مليار جنيه ضرائب مستهدفة من رفع أسعار السجائر

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، كما أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها. ووفقا للتعديلات فإن الزيادة في قيمة الضريبة 50 قرش ترفع تكلفة العلبة واحده جنيه، بينما الزيادة واحد جنية في الضريبة تزيد سعر العبوة 2 جنيه. ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 وحتى الأن، ارتفعت اسعار السجائر بواقع 9 مرات.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: فرصة جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية دون محاكم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين، حيث يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من المبلغ واجب السداد.
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