الضرائب: سداد المساهمة التكافلية أونلاين نهاية مارس
تحرير:رنا عبد الصادق
١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
وزارة المالية
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه اعتبارا من 29 مارس 2020 سيتم إتاحة سداد المساهمة التكافلية أونلاين وذلك عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg يأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين وتسهيل كل الإجراءات أمامهم.
وأشار عبد القادر إلى أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
وأوضح رئيس المصلحة، أنه طبقا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة
وأوضح رئيس المصلحة، أنه طبقا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعتمد على قيام الممول بسداد المساهمة التكافلية عن طريق تحويل بنكي لصالح هيئة التأمين الصحي على حساب خاص بالبنك المركزي، والإجراء الحالي يتضمن إدخال اسم الممول ومبلغ الضريبة فقط دون رقم التسجيل الضريبي.
ومن الجدير بالذكر أنه من الشهر الجاري يتم أيضا إتاحة خدمة سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية للإقرارات الضريبية ولنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ببطاقات الدفع الإلكتروني.