الضرائب: سداد المساهمة التكافلية أونلاين نهاية مارس

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص

وزارة المالية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه اعتبارا من 29 مارس 2020 سيتم إتاحة سداد المساهمة التكافلية أونلاين وذلك عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg يأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين وتسهيل كل الإجراءات أمامهم. وأشار عبد القادر إلى أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.

وأوضح رئيس المصلحة، أنه طبقا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة