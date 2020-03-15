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وزير الإسكان: بدء التسجيل لحجز 238 وحدة بمشروع امتداد الرحاب

١٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يبدأ اليوم الأحد، التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
وأوضح الجزار أن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، ويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقا لشروطها، مضيفا أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات،
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب كورونا..وزارة الطيران: إلغاء العمل بنظام البصمة

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا مساء اليوم، قالت فيه، إنه في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيره إلى أنه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كلا من: مبنى سلطة الطيران المدني المصري، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.
أمطار-غزيرة (4)

بسبب الأمطار.. إغلاق 3 مساجد لخطورتها على المصلين بالإسماعيلية

قررت اللجنة الهندسية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية غلق ثلاثة مساجد بعد مرور على مختلف القطاعات عقب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد حيث تم غلق مسجد الجزارية بأبوشحاتة ومسجد الخضر بأبو عطوة ومسجد عباد الرحمن بالقنطرة غرب . الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد كشفت عورات المسئولين عن الأوقاف والتراخي في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمساجد حيث إن مسجد الجزارية بأبوشحاتة أحد المساجد التي تم غلقها اليوم لخطورتها على المصلين هو من أكبر مساجد الإسماعيلية.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

وزير الإسكان يوضح أزمات التعدي على الحزام الأخضر

ناقشت لجنة الاسكان في اجتماعها، اليوم الأحد، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الإسكان، وذلك في حضور عدد من نواب اللجنة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، والذي صرح بأن جميع طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، بشأن التعديات على المنطقة الحزام الأخر ونطاقها خارج ترعة "بهيج"، محل تقدير ونظر من الحكومة، خاصة مع تحويلها إلى أراضي مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية.
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بالتقسيط.. «الإسكان» توفر وحدات لموظفي العاصمة الإدارية بنصف السعر

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن وجود العديد من المحفزات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، تقدم وحدات سكنية للعاملين قيمتها تتجاوز 700 ألف جنيه بسعر 450 ألف جنيه. وأوضح الوزير، خلال كلمته بندوة استراتيجية العمران، فى مصر، المنعقدة بجامعة القاهرة، أنه بالرغم من طرح وحدات سكنية، بأسعار مدعومة للموظفين، كمحفز للانتقال، إلا أنه لم يتم إلزامهم بدفع قيمة الوحدة، مرة واحدة، بل سيتم الدفع من خلال التقسيط والتمويل العقارى.
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فتح باب التحويلات لأراضي ووحدات «بيت الوطن»

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريح له، اليوم الإثنين، عن فتح باب الحجز، وبدء استقبال تحويلات الراغبين فى حجز الأراضى والوحدات، بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباح اليوم، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة (الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات).
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الإسكان: تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعات تكنولوجية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة بمساحة 15 فدانًا، برج العرب الجديدة بمساحة 10 أفدنة، 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 9.6 فدان، طيبة الجديدة بمساحة 30 فدانا، شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فدانا)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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